Expeditie 1,5 Meter: 'Het is net echt'

Het lijken net echte baby's, maar niets is minder waar. Het zijn poppen. Het is de hobby van Jannie Schaaphok uit Oldehove. Ze geeft de zogeheten reborn-poppen namen en trekt ze af en toe andere kleertjes aan. Een kinderwagen is er nog niet, maar dat wil ze wel graag.

Jannie heeft nu vier reborn-poppen maar er komen er nog meer. Met een gezin met drie 'echte' kinderen wordt het een volle boel. Vader John: 'Het is soms even kijken wie je in de lucht gooit, een echt kind of een pop.'

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

