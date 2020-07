Zoektocht van twintig garnalenkotters naar vermist meisje Ameland: 'Dit is het enige dat je kan doen'

Maandagochtend gaan twintig garnalenkotters in alle vroegte op zoek naar het 14-jarige Duitse meisje dat zaterdagavond vermist raakte in de Noordzee bij Ameland.

De zoektocht is een gezamenlijk initiatief van Groningse en Friese garnalenvissers. Johan Rispens, garnalenvisser uit Zoutkamp, legt uit hoe de zoektocht in z’n werk zal gaan.



‘Om vijf uur maandagochtend verzamelen we bij Westgat, waar we met twintig kotters op één lijn gaan liggen. We maken de boel dan dicht met onze netten, veertig netten aaneengesloten, zo’n driehonderd meter breed. Dat is zo effectief mogelijk.’

De enige manier

‘We varen zo heen en terug naar de plek des onheils en hopen het meisje te vinden. Maar we weten niet precies hoe het in z’n werk zal gaan, gelukkig hebben we zo'n actie nog nooit eerder hoeven doen.’

‘Het belangrijkste is dat de ouders hun kind mee terug kunnen nemen naar Duitsland. En dit is de enige manier waarop we haar kunnen vinden,' aldus Rispens.

Zoektocht reddingsbrigade zonder resultaat

Het Duitse meisje was op Ameland op vakantie met haar vader, moeder en zusje. Ze kwam met haar vader en zusje in de problemen, toen ze zaterdagavond vanuit het water naar de zonsondergang keken. De vader en het zusje konden zichzelf redden en sloegen rond 22.30 uur alarm, omdat ze de 14-jarige niet meer zagen. Daarop werd een grootscheepse zoekoperatie opgestart.

Als we haar vinden, kunnen de ouders het boek sluiten Johan Rispens - garnalenvisser

De reddingsbrigades van Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog zochten zondag al zonder resultaat naar het meisje. Burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland zei eerder al dat de kans dat het meisje levend wordt gevonden niet groot is.

Saamhorigheid

Na het aanmaken van een app-groep op zondagmiddag hadden zich binnen een mum van tijd veel kotters aangemeld voor de actie. De Groningse en Friese schepen verzamelen na een nacht van garnalenvissen in alle vroegte in Lauwersoog om dan gezamenlijk naar het Westgat te varen en daar op één lijn te gaan liggen, met de netten zij aan zij. Vervolgens varen ze in de richting van Ameland. Rispens hoopt na een paar uur toch wel resultaat te hebben.

‘Dit toont ook wel de samenhorigheid aan tussen de Groningers en Friezen. Dat gaat gewoon goed met elkaar. Maar het belangrijkste is het resultaat. Dit is het enige wat je kan doen voor die mensen, dan kunnen ze het boek sluiten.’

