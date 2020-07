Auto te water in Stad; inzittenden aangehouden

Aan het Schuitendiep in Groningen is zondagnacht een auto te water geraakt. Twee inzittenden gingen er vandoor en zijn aangehouden.

De twee mannen, die zijn aangehouden, zijn 24 en 25 jaar en komen uit Almere. Ze werden aangetroffen in een steeg, nadat de politie de natte sporen op straat volgde.

Zoektocht naar derde persoon

'De mannen beweerden dat er een derde inzittende in de auto zat, daarom is de brandweer gaan zoeken', zegt een woordvoerder van de politie. 'Er is niemand aangetroffen en we gaan er ook niet vanuit dat er daadwerkelijk een derde inzittende is geweest.'

Het duo is aangehouden, omdat ze de plaats van een ongeval hebben verlaten. Daarnaast wil de politie uitzoeken of de bestuurder bijvoorbeeld achter het stuur zat te bellen of te appen toen het ongeluk gebeurde.