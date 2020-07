Vier vragen over antistoffen en coronabesmetting

Wat zijn die antistoffen?

'Kleine eiwitjes die het lichaam aanmaakt, in reactie op een infectieziekte. En in dit geval het coronavirus. Die stofjes gebruikt het lichaam om het virus te herkennen, aan te vallen en op te ruimen.'

Ben je met die antistoffen ook immuun voor een volgende coronabesmetting?

'Die hoop hebben we wel, maar dat is helaas nog helemaal niet zeker voor dit nieuwe coronavirus. We begrijpen nog niet goed genoeg hoe ons afweersysteem tegen dit virus werkt. Antistoffen zijn ook maar een deel van de reactie die je lichaam geeft op zo'n virus. Het is een heel complex systeem.'

Om welke mensen gaat het? Al maanden hebben ze last van klachten die sterk doen denken aan het coronavirus, maar een positieve test om dit te bewijzen ontbrak. Tot voor kort, want Dineke (59) en Ingrid (56) uit Stad hebben inmiddels een positieve test op antistoffen op zak. Het bewijs dat ze inderdaad geveld waren door corona. Dineke en Ingrid zijn twee van de vijf Groningers die eind mei vertelden over hun langdurige coronaklachten. Ze voelden zich onbegrepen en snakten naar duidelijkheid over hun ziektebeeld.

Iemand die negatief testte wil weten: Klopt het dat je het virus 28 dagen of langer in je lichaam moet hebben gehad om antistoffen aan te maken?

'Waarschijnlijk is de duur van aanwezigheid van het virus wel gerelateerd aan de hoeveelheid antistoffen, maar dit zal per persoon enorm verschillen. De mate van ziek zijn zal vooral van invloed zijn. Hoe zieker, hoe groter de kans op antistoffen.'

Kunnen de mensen die positief testten het virus later alsnog overdragen aan anderen?

'We denken dat het kan, maar daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan. Als je het virus gehad hebt, moet je je daarna wel gewoon aan de hygiënemaatregelen houden. Als je bijvoorbeeld een besmette oppervlakte aanraakt en zonder je handen te wassen weer iemand of iets anders aanraakt, kan je het doorgeven. Zo kan je virus verspreiden zonder dat je er zelf fysiek ziek van wordt. Als je geen symptomen meer hebt, gaan we ervan uit dat je niet meer besmettelijk bent. Maar houd je wel aan de hygiënemaatregelen.'

Lees ook:

- Antistoffen als bewijs voor corona: 'Ik voel me eindelijk serieus genomen