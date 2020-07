Veendammer leverde grondstof voor explosieve TATP in flat Stad

De flat in Beijum die door de explosie is verwoest (Foto: ProNews)

Een 53-jarige man uit Veendam leverde grondstoffen aan voor de springstof die is aangetroffen in de ontplofte woning in de stad Groninger wijk Beijum. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekend gemaakt.

De man leverde waterstofperoxide, de belangrijkste grondstof om de springsstof TATP te kunnen maken. Hij is door de recherche gehoord en is ook aangemerkt als verdachte.

Uit onderzoek is naar voren gekomen, dat er TATP in de Beijumer woning was waar op 1 mei een zware explosie plaatsvond. Door de zware knal zijn vier woningen in de flat onbewoonbaar verklaard.

Chemicaliën

In de ravage van de geëxplodeerde woning zijn hoeveelheden chemicaliën – zoals het explosieve ammoniumnitraat, aceton en waterstofperoxide, mondkapjes en handschoenen aangetroffen.

Ook zijn voorwerpen gevonden die worden gebruikt bij plofkraken, zoals twee zogeheten ‘pizzaschuiven’ waarmee explosieven diep in het binnenste van een pinautomaat worden geduwd door de geldlade.

Drie aanhoudingen

Eerder werden al drie verdachten aangehouden. De 27-jarige bewoner van het ontplofte appartement, een 20-jarige vrouw die in de woning aanwezig was en hun gezamenlijke kennis, een 27-jarige man uit Groningen.

De vrouw ontkent alle betrokkenheid. Ze is inmiddels weer op vrije voeten, maar is nog wel als verdachte in beeld. De bewoner beroept zich op zijn zwijgrecht. De kennis ontkent elke betrokkenheid.

Wat is TATP? TATP werd in Groningen eerder gebruikt bij de Jumbo-afpersingen. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut is TATP een mengsel van aceton, waterstofperoxide en een sterk zuur. De ingrediënten zijn in bijna elke drogist of apotheek te koop. Geen semtex of dynamiet dus, maar een huis-tuin-en-keuken-explosief. TATP staat voor tri-aceton-tri-peroxide en wordt vaak gebruikt door zelfmoordcommando's. Het is in een handomdraai gemaakt en relatief goedkoop. Dat de stof extreem instabiel is en bij het minste of geringste ontploft, wordt op de koop toegenomen. Zo zijn er in Israël tal van Palestijnen in het zicht van de haven gestrand omdat hun bomgordel te vroeg tot ontploffing kwam. TATP staat daarom ook wel bekend als 'de Moeder van Satan'. De Godin der goden die volgens de overleveringen een kind baarde dat niet 'goed' bleek te zijn. De duivel, die in verschillende vermommingen de strijd aanging met zijn Moeder om haar troon.

