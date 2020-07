Boeren mogen weer protesteren, maar: 'Binnenstad in of de boel blokkeren kan niet'

Burgemeester Schuiling van Groningen, ook voorzitter van de veiligheidsregio, legt uit: 'We hebben contact gehad met de boerenorganisaties.' Daar is het volgende uitgekomen: 'Iedere demonstratie moet op tijd aangevraagd worden, zodat wij die kunnen beoordelen op veiligheid. Maar er mogen geen trekkers bij demonstraties komen, dat is niet de bedoeling.'

De binnenstad in met een trekker kan niet. Of de boel blokkeren met een trekker kan ook niet. Koen Schuiling - Voorzitter Veiligheidsregio Groningen

'Ik geef een voorbeeld: afgelopen vrijdag is er een soort van bijeenkomst geweest in Niezijl. Daar zijn de boeren op individuele basis heen gegaan, dus niet in optocht. Ze hebben de trekkers daar neergezet. Zo kan het wel, zo brengen ze de veiligheid niet in gevaar.'

'Maar', stelt Schuiling: 'De binnenstad in met een trekker kan niet. Of de boel blokkeren met een trekker kan ook niet. Dat hebben we er expliciet in laten opnemen.'

Juiste samenvatting

Er is dus geen verbod op demonstreren, maar ook geen toestemming. Het gaat om de plek en manier waarop het wordt aangekondigd. 'Dat is een juiste samenvatting', zegt de burgemeester. De Veiligheidsregio Groningen laat wel weten dat de anderhalve meter regels ook voor deze demonstraties gelden.

Vertrouwen

Het verbod is met bijeenkomsten in het Drentse Wijster, of blokkades van distributiecentra van supermarkten overigens verschillende malen genegeerd, weet ook Schuiling.

Waarom denkt hij dat het nu beter gaat? 'Zonder vertrouwen is het lastig leven, en inderdaad, vorige week is dat niet gebleken. Maar we hebben gesprekken gehad na het kort geding, en het afgelopen weekend hebben we heel nauwgezet de sociale media in de gaten gehouden. Daaruit halen we het vertrouwen dat men inziet dat dat niet de juiste manier was.'

'Ik ben heel blij dat de gebeurtenissen van de afgelopen weken in het noorden er toe hebben geleid dat we nu op tijd een melding krijgen als men wil demonstreren. Op die manier kunnen we met de boeren in overleg over hoe dat vorm moet krijgen.'

Het nieuwe normaal

Schuiling besluit: 'Die bereidheid is er van onze kant overigens altijd al geweest, maar dat overleg was niet mogelijk omdat we geen meldingen kregen. Hopelijk kunnen we op deze manier terug naar het nieuwe normaal.'

Veiligheidsregio waarschuwt Navraag bij de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Westerkwartier en Westerwolde wijst uit dat boerenorganisaties tot op heden nog geen demonstratie hebben aangevraagd. De Veiligheidsregio waarschuwt wel: als blijkt dat boeren zich niet aan de afspraak houden dat een demonstratie vooraf aangemeld moet worden, kan het verbod opnieuw ingevoerd worden.

