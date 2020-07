Arriva-treinen in nieuw jasje gezet

'Het is een stuk frisser', is de reactie van veel reizigers tussen de stations Leeuwarden en Harlingen Haven. Op dat traject maakt de trein zijn eerste kilometers. Na de zomer rijdt de trein ook in Groningen: dan is de eersteklascoupé namelijk niet meer verplicht in heel Noord-Nederland. Die ontbreekt dan ook in de omgebouwde treinen.

Tafeltjes, usb-poorten en een babyverschoningsplek

Het verdwijnen van de - toch al niet overdreven luxe - eersteklasplekken uit de regionale treinen in Groningen en Friesland wordt gecompenseerd door klaptafeltjes bij vrijwel alle stoelen. Bij de vierzitsplekken, waar reizigers tegenover elkaar kunnen zitten, staat een grotere tafel.

De grote tafel tussen de vierzitsplekken in de nieuwe Arriva-treinen. (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

'Het interieur ziet er anders uit, frisser als je het mij vraagt', zegt Milfred Hart, regiodirecteur van Arriva in Noord-Nederland. De stoelen zijn hun donkerblauwe uiterlijk met stippen kwijt en die zijn vervangen door blauwgroen met grijs. 'Aan het begin moest ik even aan de nieuwe kleuren wennen', geeft de regiodirecteur eerlijk toe, 'maar nu ik het in de praktijk zie, zien ze er prachtig uit.'

'En er zijn verder usb-poorten, 220 volt-punten, ledverlichting en het afval wordt gescheiden', somt Hart nog enkele veranderingen op. Dat er een babyverschoningsplek in de wc is aangebracht, vergeet hij nog, net als de vernieuwde stiltecoupé. Die is voortaan met een deur afgesloten, waardoor het er ook echt stil kan zijn. En dan zijn er ook nog nieuwe schermen met meer uitgebreide reisinformatie en kun je aan de buitenkant van de trein zien hoe druk het binnen is.

De informatieschermen in de nieuwe Arriva-treinen met reisinformatie (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Tevreden

Reizigers vinden de treinen dan ook een verbetering. Op een enkeling na ('als ik maar van A naar B kom') roemen ze de kleur, de tafeltjes en de usb-poorten. 'Het is een buitengewoon mooie trein geworden', zegt iemand. 'Wij zitten als eerste in deze trein', zegt een andere vrouw tevreden, 'en dat terwijl mijn schoonzoon elke dag met de trein reist, en wij niet. Hij zal wel jaloers zijn!'

Ook een steward, die op de terugrit nog een boete uitschrijft aan iemand die geen mondkapje draagt, is tevreden met haar nieuwe werkplek. 'Hartstikke fris van kleur toch? Hij rijdt heel erg goed.'

Terug naar Leeuwarden

Als de vernieuwde trein met een paar minuten vertraging in Harlingen Haven is aangekomen, keert de machinist snel weer om, en maakt de trein rechtsomkeert naar Leeuwarden. Voor hem verandert er weinig, al is zijn stoel nu van leer en kan hij met camera's kijken of er geen mensen meer instappen.

De klaptafeltjes aan de stoelen in de nieuwe Arriva-treinen. (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Als de treinen vanaf september ook in Groningen rijden, wordt het verplichte mondkapje wat één van de reizigers betreft verleden tijd. 'Zo'n tafeltje is handig, maar ik kan nu toch niets drinken', zegt de vrouw. 'Maar hopelijk zal dat over een tijdje anders gaan.'

Later klaar

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de verbouwde Arriva-treinen eind dit jaar allemaal klaar zouden zijn. Maar de coronacrisis zorgt ervoor dat bepaalde materialen vertraagd geleverd zijn. Begin 2022 moet alle rode Arriva-treinen van het Nederlandse spoor zijn verdwenen en zijn vervangen door de blauwgroene exemplaren.

Ook de komst van achttien nieuwe treinstellen loopt door de coronacrisis vertraging op. De eerste nieuwe treinen rijden naar verwachting in de loop van 2021.

Lees ook:

- Arriva-treinen omgebouwd: 'Hoelang het duurt is niet te zeggen' (2019)

- Stoelen kiezen voor nieuwe treinen 'best lastig, je moet ook aan anderen denken' (2017)