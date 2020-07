Zoektocht vermist meisje: 'Ze kan al op het Wad liggen'

Het meisje raakte zaterdag vermist toen ze met haar vader en haar zusje de zonsondergang wilde bekijken. Waarschijnlijk werd ze door de zeestroming meegesleurd. Er kwam een grootscheepse zoektocht op gang, maar (nog) zonder resultaat. De vissers besloten spontaan hun hulp aan te bieden.

Achter elkaar

De garnalenvissers zoeken voor de kust bij paal negentien, ter hoogte van Buren. Daar sloegen zaterdagavond twee speciaal daarvoor getrainde zoekhonden aan. De garnalenkotters varen achter elkaar in een rij, in de hoop dat het vermiste meisje belandt in een van uitgeworpen netten.

De zoektocht van de vissers tijdens de zonsopkomst (Foto: Johan Rispens)

Dichter bij het strand

De zee werkt tot nu toe niet mee, vertelt Zoutkamper Johan Rispens, een van de vissers die meedoet aan de zoektocht: 'Het pakt niet helemaal zo uit zoals ik had gehoopt. De golven zijn vrij hoog. Maar het wordt nu vloed, dus we kunnen wat dichter bij het strand gaan zoeken. Misschien vinden we haar dan. De geulen hebben we inmiddels wel doorzocht, daar is ze niet.'

Waar dan wel? Want het meisje kan dus door de stroming ook al heel ergens anders zijn beland, beaamt Rispens: 'Wie weet ligt ze ergens op het Wad. Wie zal het zeggen?'

Een deel van de garnalenvloot op het Wad (Foto: Johan Rispens)

Dubbel gevoel

Op de vraag hoe lang de vissers nog doorgaan met zoeken, zegt Rispens: 'Ik heb net even overlegd. Ik denk dat we tot halverwege de middag doorgaan en dan moeten besluiten er een punt achter te zetten.' Tot die tijd geeft hij de moed nog niet helemaal op. 'Je hoopt dat een van ons haar in zijn netten krijgt, zodat je toch een voldaan gevoel hebt. Maar wel met een kriebel in de onderbuik.'

