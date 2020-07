Rugbyclub Groningen krijgt 'cadeautje' van rugbybond: promotie

Het bestuur en de selectie was zeer eensgezind toen de vraag om naar de Ereklasse te promoveren kwam van Rugby Nederland.

Fantastisch

'Er is overweldigend voor promotie gestemd. Het is fantastisch. Het ligt in de lijn die we de afgelopen jaren hebben ingezet. Het is een cadeautje dat er nu ook een club in Noord Nederland rugby op Ereklasseniveau kan aanbieden', zegt voorzitter en aanvoerder Sietse Manning.

Verzoek

Heren 1 van Rugbyclub Groningen speelde twee jaar geleden in de play-offs voor promotie. Dat lukte destijds net niet. Ook het afgelopen seizoen waren de resultaten goed. Dat was reden genoeg voor de rugbybond om een verzoek om te promoveren neer te leggen bij de club die haar thuiswedstrijden speelt op de Esserberg in Haren. De Zuid-Afrikaan AJ De Carvalho Breu is aangetrokken als hoofdcoach. Het team gaat volgend seizoen op zaterdag spelen. Dat is de vaste speeldag in de Ereklasse.

De Rugbyclub Groningen vierde eerder ook al de promotie van andere teams. Het jeugdteam onder 18 jaar promoveerde net zoals het tweede en derde team.