MKB Noord: 'Grootste klappen bij Groningse bedrijven vallen na de zomer'

Het aantal bedrijfsfaillissementen in Groningen is afgelopen half jaar procentueel flink toegenomen, meldt de Kamer van Koophandel (KVK). Toch vindt MKB Noord het lastig die cijfers te duiden.

De KVK heeft in het rapport 'Bedrijvendynamiek tweede kwartaal 2020' per regio uitgesplitst hoe het zit met faillissementen en gestopte bedrijven in het eerste half jaar van 2020.

33 procent

In Groningen is in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar een toename van faillissementen te zien. In het afgelopen half jaar waren dat 44, in de eerste helft van 2019 waren dat 33: een toename van 33 procent. Het aantal bedrijfsbeëindigingen ligt 32 procent hoger dan de eerste helft van 2019.

Los van dat de absolute cijfers mogelijk een ander beeld laten zien dan de percentages, vindt MKB Noord-voorzitter Joyce Walstra het moeilijk om wat over die cijfers te zeggen.

Het is niet heel erg schrikbarend, maar we zijn er nog niet Joyce Walstra - MKB Noord

'De vraag is: zijn ze failliet gegaan of gestopt door de coronacrisis? En ik moet zeggen dat de cijfers op dit moment nog relatief positief zijn. Het is niet heel erg schrikbarend. Maar dat betekent niet dat we denken dat we er al zijn.'

NOW-regeling

Volgens Walstra wordt er veel gebruik gemaakt van de NOW-regeling, waarmee bedrijven met omzetverlies een voorschot kunnen krijgen in de loonkosten. 'Deze NOW 2-regeling houdt veel bedrijven nu nog op de been, maar loopt op 30 september af. Pas na de zomer weten we waar de grote klappen gaan vallen.'

Grote zorgen

MKB Noord maakt zich ernstige zorgen voor de periode die komen gaat: 'De grootste zorg ligt bij de Groningse horeca en het grootwinkelbedrijf, zoals schoenen, kleding en alles wat non-food is. Wij verwachten dat dertig procent in die sectoren failliet gaat. Dat is schrikbarend.'

'Kijk, mensen zijn niet gaan winkelen en niet de stad in gegaan, en dat komt nu wel weer een beetje op gang. Maar dat kan nooit de periode vanaf maart compenseren.' Ook de recreatieve sector in Groningen krijgt nog grote klappen te verwerken, verwacht de voorzitter.

Een ondernemer vertelt niet graag dat hij denkt dat hij failliet gaat Joyce Walstra - MKB Noord

Walstra legt uit waarom het lastig is om nu al een goed beeld te schetsen van hoe het Groningse bedrijfsleven er voor staat: 'Een ondernemer vertelt niet graag dat hij denkt dat hij failliet gaat. Het is moeilijk om hier over te praten. Plus, ze blijven het altijd proberen. Ondernemers zien altijd kansen.'

Laag besmettingscijfer

Wat Walstra ook opvalt, is dat Groningen in de voorspellingen de meeste faillissementen voor de kiezen krijgt, terwijl het besmettingscijfer in Groningen relatief laag is gebleven. 'Ja, we hebben hier misschien redelijk normaal kunnen doorleven in vergelijking met de rest van het land. Maar daar is wel een verklaring voor.'

'Groningen heeft namelijk een relatief groot aandeel in de sectoren die de klappen krijgen. Horeca, recreatie, evenementen. En onze economie hier is natuurlijk wel wat 'ijler'.'

Geen duiding

De Kamer van Koophandel geeft in het rapport geen verklaring voor deze cijfers. Ook de coronacrisis die in maart ons land trof, wordt niet genoemd. 'Wij geven slechts de cijfers, wij duiden niet', aldus een woordvoerder.

