Kroegbaas: ‘Gemeente moet ervoor zorgen dat binnenstad niet te druk wordt’

Limuel Mulder is eigenaar van bar Dorst!? in de Groningse binnenstad. Op beelden is te zien dat het in meerdere uitgaansgelegenheden in de stad druk is en de coronamaatregelen niet volledig worden gehandhaafd. In het café van Mulder was het ook druk.

Hartstikke vol

‘Het was hartstikke vol, ja. We proberen ons aan de regels te houden maar dat lukt niet altijd en met zo velen. Natuurlijk is dat voor een deel op ons conto te schrijven maar niet volledig, vind ik.’

Want volgens Mulder is het te druk in het uitgaansgebied voor het aantal plekken dat de horeca kan bieden. Daar zou de gemeente bij moeten helpen, vindt hij.

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente dat de stad zo volloopt ’s nachts Limuel Mulder - Bar Dorst!?

‘Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente dat de stad zo volloopt ’s nachts. Het is zo druk dat volgens de beleidsmakers de volksgezondheid in het geding komt, maar er gebeurt verder niets en wij moeten het oplossen aan de deur. Ik denk dat het niet zo moet werken.’

Echt een probleem

De gemeente zou volgens hem ’s nachts moeten zorgen voor crowd control. ‘Overdag zijn er allemaal looproutes, aanwijzingen en stewards. Maar dat is er ’s nachts allemaal niet meer en dan lijkt het alsof alles wel weer kan. Het is ’s nachts hartstikke druk, dus waarom zou je het dan niet doen?’

Want de drukte is volgens Mulder echt een probleem. ‘Je hebt wachtrijen voor de deur en er zijn veel mensen op straat. Daardoor krijg je in die wachtrijen ook irritaties. Ik spreek agenten die er ook van balen dat het zo druk is op straat. Die hebben liever dat het binnen drukker is zodat daar orde is, dan de chaos op straat met mogelijke gevolgen van dien.’

Bezoekers moeten allemaal een eigen zitplek hebben. Maar in de praktijk gaan de bezoekers toch lopen Limuel Mulder

In het café van Mulder mogen ’twintig mensen komen volgens de coronamaatregelen, en ze moeten allemaal een eigen zitplek hebben. Maar in de praktijk gaan de bezoekers toch lopen, merkt Mulder.

Drukte in een wachtrij bij café Dorst!? in de Peperstraat in Groningen (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

'Die 1,5 meter is niet te doen'

De kroegbaas vindt daarom dat er wat moet gebeuren met de 1,5-meter maatregelen. ‘Het aantal personen binnen kunnen we regelen, de hygiënevoorschriften zijn prima. Maar die 1,5 meter is gewoon niet te doen.’

‘We hebben al heel veel concessies gedaan met tafels en stoelen binnen, we proberen het zo goed mogelijk te doen, het naleven van de richtlijnen. Maar in de praktijk is dat gewoon heel moeilijk. En de gemeente kan dan helpen door ervoor te zorgen dat het niet te druk is op straat.’

