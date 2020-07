Langjarig landbouwprogramma in de Veenkoloniën verlengd

De Agenda voor de Veenkoloniën is een programma dat is opgezet om de landbouwsector in het gebied vooruit te helpen en stimuleert innovaties binnen de landbouwsector, die in de regio onder druk staat. De agenda moet ervoor zorgen dat de landbouwsector haar economische waarde voor de streek behoudt.

Goed op de kaart

Gedeputeerde Henk Staghouwer is blij dat het landbouwprogramma tot 2024 blijft doorlopen.

‘Het programma zorgt ervoor dat de problematiek van de Veenkoloniën goed op de kaart wordt gezet en dat er oplossingen worden geboden’, zegt hij. ‘Er zijn veel uitdagingen in de agrarische sector, er is veel akkerbouw. Er zijn allerlei programma’s die we aan het ontwikkelen zijn, daar kan de Agenda een goede rol in spelen.’

Kennis voorradig

Bovendien wordt de RegioDeal Natuurinclusieve Landbouw ondergebracht in de agenda. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe en het Rijk stellen ruim 20 miljoen euro beschikbaar om de landbouwsector te ontwikkelen tot duurzame landbouwbedrijven, waarbij er een kringloop ontstaat van gebruikte stoffen in een gebied, een wens van minister Carola Schouten (ChristenUnie).

Staghouwer stelt dat binnen de Agenda voor de Veenkoloniën de juiste kennis voorradig is, om de deal goed uit te rollen. Zo hoeft er geen nieuwe projectorganisatie opgetuigd te worden om de Regiodeal uit te voeren.