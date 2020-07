Dansen met mondkapjes en temperatuur meten bij de deur: nachtburgemeester wil clubs heropenen

Daarmee moet Groningen een proeftuin worden voor andere Nederlandse steden om te kijken of de maatregelen goed werken. Poolman praat hier woensdag over met zijn 'dagcollega', burgemeester Koen Schuiling.

'Water aan de lippen'

Nachtclubs en discotheken moeten nog tot minstens 1 september gesloten blijven. Daaronder vallen onder meer Club Kokomo aan de Gelkingestraat, Oceans 41 aan de Grote Markt en Feestcafé Shooters in de Peperstraat.

'Er wordt financieel weinig gedaan voor de horeca-sector terwijl het water sommige ondernemers tot aan de lippen staat', zegt Poolman.

Protocol

Samen met andere nachtburgemeesters en Koninklijke Horeca Nederland werkt Poolman aan een protocol voor discotheken. Daarin staat een aantal suggesties voor maatregelen tijdens stapavonden:

Een minimumleeftijd van 18 jaar en een maximumleeftijd van 35 jaar. Bezoekers hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden;

Maximaal driekwart van het maximumaantal bezoekers mag naar binnen;

Een gezondheidscheck en temperatuurcontrole bij de deur. Bezoekers met een temperatuur van boven de 38,5 graden, wordt de toegang geweigerd;

Mondkapjes dragen op de dansvloer;

Afstand houden tot kwetsbare mensen en barpersoneel ('smart distancing').

'Daarmee bieden we weer perspectief in plaats van dat er gezegd wordt: 'Zo moet het, en niet anders', zegt Poolman.

De maatregelen zouden niet gelden op avonden waarop bezoekers van 35 jaar en ouder welkom zijn. Dan moet de capaciteit worden teruggeschroefd tot maximaal veertig procent en moeten alle bezoekers onderling afstand houden.

Nachtburgemeester Merlijn Poolman (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

'Klaar met anderhalve meter'

Vooral het loslaten van de anderhalve meter afstand is opvallend. Dat is voor de overheid de belangrijkste maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, in alle sectoren.

Volgens Poolman kan dat voor jongeren losgelaten worden: 'Voor deze groep is stappen een uitlaatklep. Er zijn maar zeven sterfgevallen in de groep tot 35 jaar. Aangezien er voor hen minder risico's zijn, vinden wij het verantwoord om de afstandsregel los te laten.'

Opgepropt

Die regel lijkt echter de afgelopen weken al losgelaten te zijn in de cafés die al wel weer open mogen, vooral in het uitgaansgebied in Groningen. Afgelopen weekend was het in een aantal kroegen zo druk, dat bezoekers de andere kant van het pand niet konden bereiken.

Poolman constateert dat ook. De toenemende drukte baart de nachtburgemeester dan ook zorgen: 'Doordat nachtclubs niet open zijn, wordt het in een aantal kleine cafés zo druk dat mensen opgepropt staan. De horeca moet vervolgens voor agentje spelen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Anderhalve meter afstand werkt gewoon niet in de horeca.'

Overleg Veiligheidsregio's

Koninklijke Horeca Nederland wil via een kort geding tegen de overheid verdere versoepelingen eisen voor de horeca. De branchevereniging zegt het niet meer uit te kunnen leggen dat mensen wel met z'n vieren in een auto mogen zitten, maar niet gezamenlijk aan een tafel mogen zitten in een cafe.

De Veiligheidsregio's in Nederland komen/kwamen maandagavond bij elkaar om de problemen rond de handhaving van de coronamaatregelen in cafés te bespreken.

Burgemeester Koen Schuiling liet eerder al weten terughoudend te zijn met het uitdelen van boetes aan ondernemers die zich niet aan de coronaregels houden. Hij wil ondernemers eerst waarschuwen.

