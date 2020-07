Vismarkt blijft mogelijk tot eind oktober een terras: 'Een geschenk uit de hemel'

Om 12:00 uur maandagmiddag was het dan eindelijk zo ver: terrassen op de Vismarkt. En het weer werkte ook nog eens mee.

'Een geschenk uit de hemel', zegt Willem van Stadscafé Pronk. 'Ik vind dit echt helemaal geweldig. 'Het zonnetje schijnt, iedereen houdt zich aan de afstand, dus het is inderdaad een supermooi geschenk.'

Bijschuiven

Pronk begon de dag met 25 tafels, maar moest op een gegeven moment al bijschuiven. 'En ik voel het na een uur of vijf ook al wel aan de beentjes, want ik moet aardig doorlopen. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk dat dit zo kan. We zijn hier heel erg blij mee.'

Open tot 31 oktober? Ik denk dat dat zal afhangen van hoe iedereen zich gedraagt. Zoals nu gaat het prima Kroegbaas Willem - Stadscafé Pronk

Ook de terrasgasten zijn in hun nopjes met de nieuwe manier van verpozing op de Vismarkt. 'Dit is ideaal', zegt er één, 'want we wonen hier om de hoek.' En de veiligheid? 'Ik heb zelf nog geen last gehad van een onveilig gevoel.'

Misschien open tot eind oktober

De terrassen blijven zeker tot eind juli op de Vismarkt staan, maar worden volgens de gemeente Groningen daarna wellicht nog verlengd tot 31 oktober.

'Wij hopen dat dat laatste doorgaat', zegt kroegbaas Willem. 'Ik denk dat dat een beetje zal afhangen van hoe iedereen zich gedraagt. Gaat het zoals nu, dan is dat prima, en zal het alleen maar worden uitgebreid.'

Aanpassingen

De gemeente Groningen laat desgevraagd weten dat er misschien nog wel wat aanpassingen zullen komen, ook in overleg met omwonenden.

Ook voor Grote Markt geldt dat het tot 31 oktober mogelijk blijft om terrassen te plaatsen. Wel behoudt de gemeente zich het recht voor om terrassen bepaalde dagen niet toe te staan, bijvoorbeeld bij een zomerfestival of een demonstratie.

