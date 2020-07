Cel en opname voor diefstal en mishandeling met fiets

Een 24-jarige Stadjer is voor vier diefstallen en een zware mishandeling, waarbij hij het slachtoffer een fiets in het gezicht gooide, veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar.

Hiervan is de helft voorwaardelijk.

Recentelijk opgenomen

De man hoeft de cel niet meer in. Hij is recentelijk opgenomen in een kliniek. Daar moet hij maximaal negen maanden verblijven. De man is drugsverslaafd en moet zich daarna laten begeleiden door de verslavingszorg.

De Stadjer heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan ernstige feiten. Vooral de ernstige mishandeling valt op.

Botbreuken in het gezicht

Het slachtoffer stond op 18 oktober bij de ingang van een supermarkt. Hij kreeg een woordenwisseling met de 24-jarige verdachte. Die pakte een fiets en gooide die naar het slachtoffer. Het letsel was fors: een voortand was afgebroken en de man liep botbreuken op in het gezicht.

De Stadjer heeft zich bovendien schuldig gemaakt aan twee auto-inbraken. De wagens stonden in een parkeergarage.

Maar daarbij bleef het niet. Met een gestolen pinpasje kocht hij een kroket. De man stal een e-bike. Die fiets was echter een lokfiets van de politie en had een volgsysteem. De fietsendief was daardoor gemakkelijk traceerbaar.

Psychische stoornissen

De Stadjer heeft naast verslavingsproblemen ook psychische stoornissen. De rechter vond het, net als de officier van justitie, van belang dat de man niet zonder een behandeling terugkeert in de maatschappij.

