Rechter vindt steken met schaar in azc geen poging tot doodslag

Voor het steken met een schaar in het azc in Delfzijl is een 24-jarige bewoner veroordeeld tot een celstraf van 87 dagen.

De man heeft de straf in voorarrest uitgezeten en komt op vrije voeten.

Halve schaar

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden voor poging tot doodslag een celstraf van vijftien maanden. Het incident gebeurde op 17 april in de gang van het centrum. De 24-jarige Algerijn stak het slachtoffer met een halve schaar.

Het bleef bij een schram in zijn nek, hals en borst. Hiervan was geen letselrapport. De rechter kon niet nagaan in hoeverre er daadwerkelijk was gestoken. Wel was duidelijk dat het slachtoffer niet hoefde te worden gehecht.

Weglopen

De rechter vond, net als de officier van justitie, dat de 24-jarige man had moeten weglopen in plaats van uithalen met een halve schaar. Direct na het incident is de man weggerend. Hij had dus de kans gehad om zich te onttrekken, zei de rechter.

Deze was het niet met de officier eens dat de aanval dodelijk had kunnen zijn. Daarvoor was het letsel te gering en vond hij poging tot zware mishandeling bewezen. Daardoor viel de straf lager uit.

