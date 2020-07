'Het komt raar over dat er overal terrassen mogen komen, behalve hier in Veendam'

De Grote Markt en de Vismarkt in Groningen en het Marktplein in Winschoten: het zijn pleinen die vanwege de coronacrisis tijdelijk gebruikt mogen worden als terras. Als anderen het mogen, dan ik vast ook, dacht ondernemer Rob van Loenen uit Veendam.

Samen met zijn vader runt hij het Sportcafé Sportplein. Begin maart kwam hij op het idee om een tweedaags festival te organiseren, genaamd 'Terrastival'.

'Van tafel geveegd'

Zo'n driehonderd man op gepaste afstand aan picknicktafels, hier en daar een drankje en op de achtergrond de muziek van een lokale band. Dat alles had deze maand moeten gebeuren op het Jan Salwaplein in Veendam. De ondernemer bracht zijn ideeën in bij de gemeente, maar het plan stierf in schoonheid.

'Het werd direct door de gemeente van tafel geveegd', zegt Van Loenen. 'Ik had een compleet plan ingediend en toegelicht hoe we ons aan de richtlijnen zouden houden. Daar werd eerst helemaal niet op gereageerd, pas toen ik er achteraan ging kregen we een reactie. Het was direct een nee.'

Volgens de gemeente Veendam is het Jan Salwaplein niet geschikt voor horeca. Bovendien wordt in de plannen van de Veendammer café-eigenaar onvoldoende duidelijk of er aan de coronarichtlijnen kan worden voldaan, laat de gemeente in een reactie weten.

Onnodige risico's

'Ik vind dat toch jammer', zegt Van Loenen. 'We worden behandeld alsof we net om de hoek komen kijken. Terwijl wij al tal van evenementen georganiseerd hebben. Ik snap dat de gemeente geen onnodige risico's wil nemen, maar iets meer vertrouwen zou fijn zijn.'

De Veendammer ondernemer besluit zich neer te leggen bij het oordeel van de gemeente. 'Het blijft natuurlijk wel frustrerend dat er in allerlei andere steden terrassen mogen komen, behalve hier. Dat komt toch raar over.'

