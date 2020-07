Lopend Vuur: Nederland moet de doodstraf herinvoeren

Het zouden in Amerika de eerste executies op nationaal niveau zijn geweest sinds 2003.

Wereldwijd schaffen steeds meer landen de doodstraf af. En ook in de VS daalt de toepassing ervan: de doodstrafcijfers over 2019 waren de laagste sinds tientallen jaren. Dat president Trump juist nu, in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen in november, weer federale executies wil gaan uitvoeren noemt Amnesty International zorgwekkend. Vooral ook omdat de regering heeft aangegeven er na deze eerste vier, meer te willen uitvoeren.

Bij ons, in Nederland, werd de doodstraf al in 1870 afgeschaft (met uitzondering van oorlogsrecht). Toch gaan er af en toe stemmen op om de zwaarst mogelijke straf te herinvoeren. Anderen benadrukken juist de onomkeerbaarheid van de straf en zeggen dat dit ook niet past bij ons als beschaafd land.

Hoe denk jij over dit onderwerp?

