Petitie voor behoud tabakszaak in Oosterparkwijk: 'Onvoorstelbaar wat een warmte'

Ze zijn een petitie gestart, gericht aan Lidl. Het supermarktconcern kreeg onlangs groen licht van de rechter voor de uitbreidingsplannen, waarvoor de zaak van de familie Knollema moet wijken. De petitie was dinsdagochtend om 10:30 uur door ruim 700 mensen ondertekend.

'Tabakspeciaalzaak Knollema hoort bij het Oosterparkwijk en de eigenaars van deze gezellige en klantvriendelijke tabakspeciaalzaak moeten nu plaatsmaken omdat de supermarkt Lidl wil uitbreiden. Dit moeten we en kunnen we als bewoners van het Oosterparkwijk niet laten gebeuren', staat in de petitie.

'Niet te geloven'

'Onvoorstelbaar hoeveel warmte we vanuit de buurt krijgen, niet te geloven', zegt Gerrit Knollema. Zijn vrouw Alie over de verloren rechtszaak: 'Het is niet best.'

Ook de beide zoons van het echtpaar Knollema werken in de zaak. 'We willen helemaal niet uit de Oosterparkwijk weg. We zijn hier geboren', verzucht Alie.