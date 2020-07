Duizenden bijen in de tuin: 'Ik ben niet gauw bang, maar toen wel'

Dat vertelt Harrie van der Lei uit Wehe-den Hoorn. Dinsdag streek een compleet bijenvolk neer in zijn tuin en nestelde zich in een boom. 'Ik ben niet gauw bang, maar toen wel.'

Van der Lei belde met Ton van der Made van DoeZoo Insektenwereld in Leens. Een van de medewerkers van DoeZoo kwam meteen langs. 'Hij was wist ook niet wat hij zag. Zo ontzettend veel bijen', is de Wijster nog steeds onder de indruk. 'Ik heb wel eens een berg mieren gezien of wespen. Maar dit... Het was gewoon beangstigend'.

Onder de indruk

De bijen, waarvan niet duidelijk is waar ze vandaan komen, klonterden als een enorme voetbal samen in een boom. Via de man van Doezoo Insektenwereld werd imker Meino Ekkelboom uit Winsum gebeld.

'Die kwam eraan met een bijenkast. Hij klom in de boom en haalde die bal met bijen met een emmer eruit en stopte ze daarna in de bijenkast. Ik was erg onder de indruk hoe die man dat deed.'

Koningin

De bijenkast staat dinsdagmorgen nog in de tuin van Van der Lei en de meeste bijen houden zich nog steeds op in en rond de bijenkast.

'Maar verderop in de tuin zitten nu nog op twee plekken kluiten met bijen', ziet de bouwondernemer. 'De vraag is of de koningin ook in die bijenkast zit. Als die nog in de boom zit of dood is, vliegen die bijen straks weer weg. De imker komt nu langs met een nieuwe koningin.'

De nieuwe koningin wordt, als de oude er niet meer is, in de bijenkast geplaatst om het hele volk in de kast te houden of te krijgen. 'We krijgen een nieuwe Máxima' in onze tuin', grapt Van der Lei.

Naar Winsum

Bijenmaxima en haar volk zal niet lang in Wehe-den Hoorn blijven. De imker neemt het bijenvolk mee naar Winsum.