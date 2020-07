Burgemeester: 'In uiterste geval kunnen we te drukke kroeg sluiten'

Drukte in een wachtrij bij café Dorst!? in de Peperstraat in Groningen (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

'Over de nut en noodzaak van mondkapjes kan je sowieso een hele discussie opzetten', zegt Schuiling. Eerder liet hij ook doorschemeren weinig heil te zien in het gebruik van niet-medische mondkapjes in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

Naar buiten

'Er zijn voldoende mogelijkheden om buiten te recreëren', zegt Schuiling, die ook voorzitter is van De Veiligheidsregio Groningen.

'In veel gemeenten zijn er ook extra buitenterrassen mogelijk. Daar liggen de mogelijkheden. In de zaken zelf moet je niet teveel mensen toestaan, en ervoor zorgen dat de anderhalve meter kan worden gewaarborgd. Daar wordt absoluut niet aan getornd, ook niet vanaf 1 augustus.'

In het uiterste geval kunnen we ertoe overgaan om horecazaken te sluiten Koen Schuiling, burgemeester Groningen

Veiligheidsregio kan kroegen sluiten bij drukte

De afgelopen weken lijkt het erop dat het in de loop van de avond en nacht drukker wordt in de kroegen. Toch hoeven ondernemers nog niet te vrezen voor een verplichte sluitingstijd. 'Bij drukte nodigen we mensen in eerste instantie uit voor een gesprek, en in het uiterste geval kunnen we ertoe overgaan om horecazaken te sluiten', zegt Schuiling.

De Veiligheidsregio-voorzitter geeft aan scherp te gaan letten op drukte in Groningse kroegen. 'Mocht blijken dat er vanaf donderdag veel te veel mensen in kroegen komen, dan zullen we daarop reageren.'

Verantwoordelijkheid bij ondernemer

Voor het instellen van looproutes in de uitgaansuren en het inzetten van extra gemeentelijke stewards die mensen op de regels moeten wijzen, voelt de burgemeester niets. Een kroegbaas riep daar maandag toe op.

'Jij bent verantwoordelijk voor wie er in je kroeg komt. Als dat moeilijk te controleren is, moet er misschien wat extra beveiliging bij. Veel andere ondernemers doen dat ook.'

De gemeente Groningen hoopt dat mensen, als ze tot drie keer toe horen dat het binnen te druk is, elders hun heil gaan zoeken en het daardoor rustiger wordt in de binnenstad.

Anderhalve meter heilig

Hoewel het erop lijkt dat veel mensen zich weinig meer aantrekken van de anderhalvemeterregels, blijven die wat Schuiling betreft wel heilig. 'Het is buitengewoon nodig.'

De burgemeester vreest taferelen als in Californië en Israël, waar versoepelingen in de coronamaatregelen inmiddels zijn teruggedraaid, omdat het aantal besmettingen toenam. 'Heel veel zaken moeten daar ineens weer dicht. En dan gaat het ook om sportscholen en andere zaken. Dat proberen we te vermijden.'

'Het is bewezen dat de anderhalvemeterregels effect hebben. De meeste besmettingen vinden binnen plaats en de kans op besmettingen neemt weer toe als er veel mensen tegelijk binnen zijn. Dat moeten we met zijn allen niet willen, want het virus is niet met vakantie.'

