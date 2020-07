Helft van de omwonenden heeft geen overlast van Noorderplantsoen

Ongeveer de helft van de omwonenden zegt nooit of bijna nooit overlast te ervaren in het Noorderplantsoen. Dat blijkt uit een enquête van gemeente Groningen.

De resultaten worden dinsdag met de ondervraagden gedeeld. Een kleine dertig procent van de omwonenden zegt soms last te hebben van overlast. Opgeteld zegt een kwart van de omwonenden regelmatig of vaak last te hebben van overlast.

Van de mensen die klagen, zegt twee derde geluidsoverlast te hebben en zich te ergeren aan rommel. Meer dan de helft van de mensen die last hebben, ervaart ook rookoverlast. Een derde van de overlast ervarende omwonenden stoort zich aan vervelend gedrag van bezoekers. Loslopende honden en fout geparkeerde fietsen en auto's zijn een kleinere bron van ergernis.

Strakkere en soepelere maatregelen

De enquête dateert al van voor de coronaperiode. Resultaten werden in maart gepubliceerd, maar dinsdag gedeeld met de ondervraagden.

Begin juni kondigde burgemeester Schuiling strakkere maatregelen voor het Noorderplantsoen aan. Hij zei toen dat een groep van tien tot dertig personen overlast veroorzaakte en kwam daarop met een algeheel alcoholverbod en handhaving daarop in het hele park.

Na tegengeluiden werd die maatregel later in juni alweer ingetrokken, al kwamen er wel nieuwe regels voor in de plaats. Er mag niet langer gedronken worden rond de kinderspeelweide en de vijver - waar de overlast zich concentreerde en na 23.00 uur moet het rustig zijn.

Jongeren voelen zich vaker onveilig

Opmerkelijk is dat jongeren zich vaker onveilig voelen in het park dan andere Stadjers. Onder hen zegt 45 procent zich wel eens onveilig te voelen in het park, terwijl dat bij Stadjers voor de rest slechts 19 procent is. Dat ligt vooral aan vervelend gedrag van andere bezoekers.

Grote tevredenheid

Over het algemeen zijn zowel omwonenden als andere Groningers zeer lovend over het Noorderplantsoen. 93 procent geeft aan (zeer) tevreden te zijn, onder ruim 5000 ondervraagden.

Lees ook:

- Burgemeester komt terug op alcoholverbod Noorderplantsoen, na 23.00 uur moet het rustig zijn

- Burgemeester: strakkere aanpak in Noorderplantsoen, alcohol en barbecues verboden