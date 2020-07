Man die zwangere vriendin doodde, in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar cel

Een 31-jarige man uit Leens is voor het wurgen van zijn 23-jarige vriendin, waardoor ook haar ongeboren kind stierf, in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar cel.

Het drama voltrok zich vorig jaar op 28 februari in Leens. Het gezin uit Eritrea woonde nog maar kort in het dorp. De man verdacht zijn vriendin van overspel. Hij ontkende dat hij haar wurgde, hij had haar alleen maar geslagen.

Hij raakte een deel van de film kwijt, zei de man eerder tegen de rechter. Hij kwam weer bij zijn positieven, met zijn handen om haar hals.

Levensvatbaar

De rechtbank in Groningen veroordeelde de man tot veertien jaar cel. De man vond de straf te hoog en ging in hoger beroep. Het hof is het grotendeels eens met het oordeel van de rechtbank. Ook dat de man verantwoordelijk is voor de dood van het ongeboren kind. De vrouw was tussen 24 en 28 weken zwanger, het kind was op dat moment levensvatbaar.

'Trieste gevolgen'

Ook al was de man niet gericht op de dood van het ongeboren kind: zijn handelen had trieste gevolgen. Een lange celstraf is volgens het hof op zijn plaats, maar niet veertien jaar, zoals de rechtbank die oplegde.

De hogere rechters hebben daarbij gekeken naar de hoogte van de straffen die in Nederland zijn opgelegd in vergelijkbare zaken.