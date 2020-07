Aardbeving met kracht 2.7 bij Loppersum

In een groot deel van de provincie is rond 17.20 uur een aardbeving gevoeld. De aardbeving heeft een kracht van 2.7 op de schaal van Richter en heeft Loppersum als epicentrum, aldus het KNMI.

De automatische melding van het KNMI gaf eerder kracht 2.8 aan. Dat is tegen kwart voor zes bijgesteld naar 2.7. Het is daarmee de zwaarste beving van 2020, en de zwaarste in ruim een jaar tijd.

De vorige beving met zo'n (of hogere) kracht, was op 22 mei 2019. Toen schudde de aarde met kracht 3.4 in Westerwijtwerd. De zwaarste beving tot dusver dit jaar was op 2 mei bij Zijldijk. Die had een kracht van 2,5.

300 meldingen in half uur

Op de RTV Noord-bevingsmelder zijn binnen een half uur na 17.19 uur zo'n driehonderd meldingen van de beving binnengekomen. De beving is onder andere gevoeld in de stad Groningen, Loppersum, Leermens, Middelstum en Zeerijp. Veel mensen kiezen voor de kleur rood bij de aardbeving, wat betekent dat ze de aardbeving als 'zwaar' omschrijven:

Ook op Twitter schrijven veel mensen dat ze de aardbeving hebben gevoeld:

