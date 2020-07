Club Kokomo: 'Wij kunnen niet open als anderhalve meter afstand nodig is'

'Dat vinden we niet fijn', zegt manager Geeske Smid van Club Kokomo in Groningen. 'Gezondheid gaat voor alles, maar het is heel moeilijk. Straks zijn we bijna een halfjaar dicht.'

Strenger controleren op afstand

Nachtburgemeester Merlijn Poolman wil de discotheken vanaf 1 augustus heropenen, om de capaciteit van de Groninger horeca te vergroten. Hij stelt voor om de clubs op stapavonden te openen voor jongeren tot 35 jaar, die geen anderhalve meter afstand meer hoeven te houden.

Burgemeester Koen Schuiling, ook voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, liet dinsdag weten dat dit geen optie is. Hij wil niet tornen aan de afstandsregel. Hij gaat strenger controleren op kroegen waar het te druk is, nadat afgelopen weekend duidelijk werd dat sommige cafés tjokvol stonden.

Afstand houden moeilijk in horeca

Club Kokomo is één van de grotere discotheken van Groningen. Er kunnen maximaal 1.200 mensen naar binnen. Smid wil de deuren pas openen als anderhalve meter afstand niet meer nodig is: 'We durven het niet aan. Wat nou als het misgaat? In het nachtleven is afstand houden heel moeilijk.'

Club Kokomo is al bijna een half jaar dicht (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Het concept aanpassen met tafels en stoelen op de dansvloer ziet Smid niet zitten: 'Het hele idee van een club is dat er een dj is, confetti, beweging en vrolijke mensen. Dat valt in duigen als je mensen op krukjes neer gaat zetten. Ook worden de kosten dan zo hoog en de opbrengsten dermate laag, dat het voor ons financieel niet haalbaar is.'

'Lager risico'

Ook Bram Steenhuis van nachtclub Oost in Groningen vindt het jammer dat hij niet open mag. Hij vindt het raar om te zien dat studentencafés wel weer open kunnen, maar nachtclubs en discotheken niet:

'Het meten van de temperatuur bij de ingang en de doelgroep onder de 35 jaar naar binnen laten is een goed idee. Ik denk dat dat wel had kunnen werken. Die doelgroep heeft een lager risico.'

Afwachten

Ondertussen gaat een deel van de kosten voor nachtclubs die noodgedwongen dicht zijn gewoon door. Smid heeft al meerdere contracten met personeelsleden niet kunnen verlengen en vreest dat haar team uit elkaar valt, als de club nog langer dichtblijft.

Een deel van de kosten gaan door, maar inkomsten zijn er niet (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

'Het enige dat we kunnen doen, is afwachten. Op het moment dat de overheid beslist dat anderhalve meter afstand niet meer nodig is, kunnen we weer open. Daar kijken we ontzettend naar uit', zegt Smid.



