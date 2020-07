Tekort aan gezinshuizen: 'We zijn de laatste plekjes aan het opvullen'

Zorginstelling Cosis hoopt dat er snel meer particulieren zich melden om kinderen in huis te nemen.

Eline Brugman is als gedragsdeskundige verbonden aan de gezinshuizen in het noorden van Nederland. Volgens haar wordt de situatie steeds nijpender.

In totaal zijn er in het Noorden op dit moment 27 gezinshuizen. 'We zijn de laatste plekjes in de gezinnen aan het opvullen en moeten steeds vaker nee verkopen. Dat is natuurlijk niet waarom we in het leven zijn geroepen.'

Bekijk hier het gesprek met Eline Brugman in Noord Vandaag:

Ergens anders opgevangen

Kinderen in een noodsituatie moeten sinds de coronacrisis vaker op andere plekken in het land worden ondergebracht, vertelt de deskundige.

'Voor de crisis zagen we al dat de plekjes werden opgevuld. Het werd een soort scheefgroei, omdat het aantal aanmeldingen van nieuwe gezinnen niet toenam. Dat is toch wel schrijnend.

Een gezinshuis wordt gerund door ouders met een zorgachtergrond. Dat kan zowel in deeltijd als voltijd. Het verschil met een pleeggezin is dat de ouders professionele begeleiding en opvoeding bieden.

Het is vooral mooi als het opvoeden van het kind in samenwerking kan met de ouders Ada Hollander - runt een gezinshuis

Vanwege de grote zorgvraag die de kinderen hebben, is ervaring in de zorg en minimaal een mbo 4-diploma een vereiste. Het kan ook zijn dat ouders al ervaring hebben opgedaan met het opvoeden van een kind dat extra zorg nodig heeft.

Familie Hollander

Ada en Jan Hollander uit Nieuwe Pekela vangen al jarenlang vier kinderen in nood op in hun eigen gezin. Ze zouden naar eigen zeggen niets liever willen.

'Het is toch wel heel mooi om dit te doen', zegt Ada. 'Om kinderen een plekje te geven en met elkaar zorg te dragen voor een kind. Zeker als het in samenwerking kan met de ouders. Dat geeft zo veel waardering.'

Verslaggever Ronald Niemeijer ging op bezoek bij de familie Hollander:

Wesley is één van de kinderen die in het gezinshuis van de familie Hollander verblijft. Hij heeft nog contact met zijn biologische ouders, vertelt hij. 'Mijn moeder woont in Emmer-Compascuum en mijn vader in Veendam. Daar ga ik zometeen heen.'

De waardering en warmte zijn de voornaamste redenen van ouders om een gezinshuis te starten, vertelt gedragsdeskundige Brugman. 'Je moet het echt met passie en vanuit je hart willen doen.'

Aanmeldingen kunnen worden verstuurd naar gezinshuizen@cosis.nu

