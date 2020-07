'Het gras van het Noorderplantsoen ruiken' bij alternatief Noorderzon

Al gauw zo’n 150 duizend bezoekers komen er jaarlijks in augustus af op het Noorderzonfestival in de Stad. Dit jaar blijft het stil in het Noorderplantsoen.

De dertigste editie van het festival werd afgelopen april vanwege de coronacrisis afgelast. Toch kunnen de echte fans de komende weken hun culturele hart ophalen op het Noorderzomerprogramma.

‘Normaal laten we op Noorderzon een dwarsdoorsnede van kunst en cultuur wereldwijd zien. Met het Noorderzomerprogramma laten we een dwarsdoorsnede van Noorderzon zien’, vertelt Femke Eerland, directeur van Noorderzon tijdens een wandeling rond de vijver in het Noorderplantsoen. ‘Over een paar weken zou je hier het geklingel en geklangel van de steigerbouwers horen, hadden we de eerste instructie-avonden met de vrijwilligers gehad en zou ik hier nu vol adrenaline staan.’

Bijzondere dertigste editie

Premier Rutte haalde maandag 20 april een streep door de dertigste editie van Noorderzon toen hij tijdens de persconferentie bekend maakte dat evenementen tot 1 september vanwege corona niet door mochten gaan. ‘Het is voor ons ongelofelijk schakelen geweest in die dagen’, zegt Eerland.

‘De periode tussen 16 maart, toen de coronamaatregelen kwamen, en 20 april, duurde voor mijn gevoel maanden. Maar in realiteit was het iets meer dan een maand. We hadden een bijzondere dertigste editie van Noorderzon verwacht maar dit hadden we niet kunnen voorspellen’, lacht ze.

Gekrompen

Door de afgelasting loopt Noorderzon veel inkomsten mis. ‘Maar het betekend ook dat er een ongelofelijke hoeveelheid lasten wegvallen. Het gros van wat wij doen zit in de programmering en de productie van het hele plantsoen’, legt Eerland uit.

We zijn nu gekrompen naar de maat die ons financieel past en daar hebben we het Noorderzomerprogramma op gemaakt Femke Eerland - directeur van Noorderzon

‘We zijn nu gekrompen naar de maat die ons financieel past en daar hebben we het Noorderzomerprogramma op gemaakt.’

Niet in een hokje

‘Met het Noorderzomerprogramma hebben we geprobeerd een programma vorm te geven waar mensen Noorderzon in herkennen’, zegt Eerland over het culturele programma dat vanaf donderdag op verschillende locaties in Groningen en Haren te beleven valt.

‘Dus we zijn bij onze leest gebleven, niet iets anders gaan doen maar gewoon wat we normaal ook doen, eigenzinnige dingen die je niet per se in een hokje kan passen. Zoals een audio-tour in de Hortus en in Stad. Mooie internationale films, sommigen die we terug halen, zoals de Tjechov van vorig jaar.’

Arno van der Heyden, Rosa Timmer en Mohamed Yusuf Boss

Ankerpunt op ieder Noorderzonfestival is Arno’s Aperitief van Arno van der Heyden. Ook in het Noorderzomerprogramma heeft hij een plek gekregen. In het Grand Theatre brengt hij het programma Noorderzon aan huis met Dagbladcolumniste Rosa Timmer als side kick.

Noorderzon heeft natuurlijk wel bezoekers met een hele hoge verbeeldingsgraad Femke Eerland

In de Nieuwe Kerk aan de Boteringestraat in Stad brengt de Groninger danser en choreograaf Mohamed Yusuf Boss vier keer zijn voorstelling AFAR.

'Het gras toch ruiken'

De line up van Noorderzomerprogramma mag dan in orde zijn, een festival zonder gezellig een hapje en een drankje in het Noorderplantsoen is het bepaalt niet. ‘Noorderzon heeft natuurlijk wel bezoekers met een hele hoge verbeeldingsgraad’, lacht de directeur. ‘Ik verwacht dat mensen zo meteen in het Grand Theatre, in de Nieuwe Kerk, tijdens een audiotour of in het Forum nog steeds het gras van het Noorderplantsoen ruiken.’

Informatie over Noorderzomerprogramma is te vinden op de website

