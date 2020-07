Donar maakt 'bewuste stap vooruit' met uitbreiding commerciële afdeling

Blijven inverteren in commercie is van belang, vindt Donar-voorzitter Jannes Stokroos. (Foto: RTV Noord)

Lankreijer was al langer actief bij Donar. Zo heeft hij het afgelopen jaar de Donar-fanshop opgezet. Daarnaast heeft hij ervaring in de ‘wholesale en retail’. Hij heeft diverse winkelconcepten opgezet en uitgebouwd.



Lankreijer komt voor een halve FTE onder contract bij de club, Staal is eerder voor een fulltime functie aangesteld. Lankreijer begint op 1 augustus met zijn werkzaamheden.

'Bewuste stap vooruit'

Donar-voorzitter Jannes Stokroos vindt het een belangrijke stap voor de club. ‘We vonden dat we meer moesten investeren in de businessclub van Donar. Dat komt onder meer door de enorme groei van de businessclub in de afgelopen jaren. We doen andere zaken wat efficiënter, waardoor we financiële ruimte hebben voor deze functie. We maken hiermee echt een bewuste stap vooruit’.

‘Ondanks de coronatijd, en dat je misschien stilstand hebt qua ontwikkeling, vind ik dat je moet blijven investeren in de commercie. Juist als het slecht gaat, moet je zorgen dat je je product goed in de markt zet, in plaats van dat je daarop bezuinigt, zodat we ons kunnen blijven ontwikkelen’, aldus Stokroos.



