Schrik, verdriet en boosheid na zwaarste beving in een jaar tijd: 'Ik schrok me wezenloos'

Rond kwart over vijf beefde de grond onder Loppersum met een kracht van 2.7 op de schaal van Richter.

Harrie Maring en Hilda Tomas wonen in Loppersum en beiden waren ondersteboven van de aardschok. Maring: 'Ik schrok me wezenloos', zegt hij. 'We hebben al heel wat bevingen meegemaakt, maar deze was toch een tikje anders. Ik had het gevoel dat ik tien centimeter naar beneden zakte. Het was klap-boem!'

Naast hem in de deuropening staat Hilda Tomas en bij haar was de paniek niet minder. 'Ik schrok zo, ik ben gelijk naar buiten gerend. Paniek, in m'n hele lichaam voel ik dat. Echt zo'n schrikreactie.'

Twee knallen

Ook Anneloes de Bruijn uit Loppersum is amper bekomen van de schrik. 'Het huis werd twee keer opgetild, twee knallen en twee keer voelde we het huis omhoog liften en weer op z'n plek zetten. Dat klinkt misschien heel groot, maar zo voelt het wel als je binnen in je huis zit.'

De Bruijn noemt het een 'vreselijk gevoel'. 'Ik krijg het hart in m'n keel hiervan zo langzamerhand. Ik krijg het gevoel dat ik hier gewoon weg wil. Het wordt niet opgelost.'

Het huis uit

Jesper Bergsma woont in Westeremden, niet ver van het epicentrum. 'Het eerste wat je denkt is: het huis uit', vertelt hij. 'Dat is toch wel schrikken. Als je aan de keukentafel zit en je huis begint te trillen en te kraken. Dat geeft geen gevoel van veiligheid.'

Ook voor dorpsgenoot Riks Ettema kwam deze nieuwe aardbeving als een grote schok. 'Ja, dat was weer een heftige. Je loopt naar buiten, de buurvrouw kwam er al aan en belde bij me aan. Oh, dat was weer een heftige, zei zij ook.'

Hij wijst op een scheur in de muur aan de binnenkant van zijn huis. 'Kijk, dit was eerst een haarscheur, maar is nu is het al weer een behoorlijke scheur van twee millimeter dik.'

Mensonterend

De aardbeving zorgt ervoor dat ze stuk voor stuk hoog in hun adrenaline zitten. De beving is actueel en zorgt voor een schrikreactie. Maar daaronder zit vooral veel verdriet en boosheid, vertellen ze.

'Mensen hebben geen idee van de frustratie en machteloosheid', zegt Hilda Tomas. 'De illusie wordt soms gewekt dat het allemaal geregeld is, maar het is nog helemaal niet voor elkaar. Dat frustreert wel heel erg.'

De bevingsvlag hangt uit in Loppersum (Foto: Mario Miskovic / RTV Noord)

Maring is ook slecht te spreken over de voortgang van de versterking. 'Het loopt voor geen meter. Wij mogen nog niet eens klagen, ondanks dat het allemaal zo lang duurt. Maar je hoort verhalen van anderen, dat is mensonterend.'

Daar gaan we weer

De manier waarop de schadeafhandeling zich voltrekt, trekt ook een zware wissel op het leven van De Bruijn en haar gezin. Ze hebben twaalf jaar geleden een rijksmonument gekocht, die compleet verbouwd. Twee weken geleden was alles klaar, vertelt ze. 'En nu: daar gaan we weer.'

'Het is keihard knokken om je schade vergoed te krijgen. Dat gaat echt niet makkelijk. Er komen duizenden rapporten van twintig miljoen experts en het wordt niet opgelost. En langzamerhand wordt je daar dood- en doodmoe van.'

Het valt niet mee

'Dit is allemaal onrecht dat je wordt aangedaan. Je huis wordt afgebroken, elke keer weer. En dan kan iedereen wel zeggen: oh, het valt allemaal wel mee, maar het valt niet mee. Echt niet.'

Ook Jesper Bergsma denkt dat niet iedereen voldoende beseft wat de hele situatie met de inwoners van het gebied doet. 'Je moet het voelen, je moet in aardbevingsgebied wonen om erachter te komen wat het nou echt met mensen doet. In tien à vijftien seconden gebeurt er iets en heb je die schrik .'

'Je kan erover praten, maar als je het niet voelt, dan weet je ook niet echt waar je het over hebt.'

