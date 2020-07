Ministerie ontkent bestaan van documenten, GBB zoekt door

Het ministerie van Economische Zaken ontkent dat het documenten heeft waar al jaren een rechtszaak over loopt. De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft de documenten opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur maar ze nog altijd niet in handen.

De Groningen Bodem Beweging probeert sinds 2018 inzage te krijgen in communicatie tussen onder meer het ministerie van Economische Zaken, de NAM en het Staatstoezicht op de Mijnen over het HRA-model. Met dat model, dat is ontwikkeld door de NAM, is in beeld gebracht hoeveel huizen in het aardbevingsgebied moeten worden versterkt.



Het model is omstreden, mede omdat de NAM te veel invloed had op de versterkingsoperatie. Bestuurders uit de regio twijfelen aan het nut van het model, diverse Kamerleden wilden jarenlang van het model af. Vorige week adviseerde het SodM het model niet meer te gebruiken bij het bepalen van de omvang van de versterkingsoperatie.



Twijfels aantonen

De bodembeweging vermoedt dat er al voor de invoering van het model twijfel was bij de ministeries over de toepasbaarheid daarvan. ‘Ik hoop dat uit die documenten blijkt dat er een principiële discussie heeft plaatsgevonden tussen de NAM, NCG, SodM en het ministerie’, zegt voorzitter Jelle van der Knoop van de GBB.



We hebben een hele serie aanwijzingen dat de documenten wel bestaan Jelle van der Knoop



Met de documenten hoopt Van der Knoop een gegrond oordeel te kunnen geven over het beleid van minister Eric Wiebes van Economische Zaken. ‘Al met al heeft de invoering van het model tot veel vertraging geleid. Terwijl er waarschijnlijk al ernstige twijfels waren.’



Rechtbank kritisch op ministerie

Het ministerie van Economische Zaken en de Nationaal Coördinator Groningen hadden de documenten al maanden geleden moeten geven. De bodembeweging heeft tot twee keer toe de rechter ingeschakeld en heeft twee keer gelijk gekregen. Toch zijn nog niet alle documenten boven water. De rechtbank was eerder al kritisch op het ministerie en begreep niet waarom de documenten niet zijn geleverd.



'Documenten zijn er niet'

In een reactie schrijft het ministerie dat de zaak onder meer is vertraagd door het vertrek van betrokken medewerkers en de uitbraak van het coronavirus. Door het vertrek van de medewerkers konden tot voor kort hun mailboxen niet worden bekeken. Dat is nu wel gelukt en het ministerie schrijft dat er geen nieuwe documenten zijn aangetroffen.



Naar de Raad van State?

Toch houdt de Groninger Bodem Beweging voet bij stuk. ‘We hebben een hele serie aanwijzingen dat de documenten wel bestaan’, zegt Van der Knoop. Het ministerie en de NCG moeten van de rechter deze maand een beslissing nemen over de zaak en de stukken leveren. Als de stukken dan alsnog niet boven water zijn overweegt de bodembeweging om in hoger beroep te gaan bij de Raad van State.

