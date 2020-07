Groningen Airport Eelde soms dicht omdat er geen luchtverkeersleider is

RTV Drenthe schrijft erover. Het tv-programma Nieuwsuur liet maandag een reportage zien waarin de 'stille luchthaven' Lelystad Airport werd getoond. Sinds kort hebben ze daar een volle bezetting aan brandweer en luchtverkeersleiders om commercieel verkeer te begeleiden. Maar dat commerciële verkeer is er niet, omdat de luchthaven voorlopig gesloten blijft.

En dus hebben de mensen weinig te doen. Dat kost Nederland ongeveer 365.000 euro per maand. Van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat moeten de luchtverkeersleiders daar ook blijven zitten om voorbereid te zijn als de luchthaven open gaat. Ergens eind 2021, als de plannen werkelijkheid worden.

Overgeplaatst naar Lelystad Airport

'Heel bijzonder', zo zegt een woordvoerder van Groningen Airport Eelde. 'We hebben hier een tekort. Afgelopen weken moesten we een aantal keren dicht omdat er niet genoeg luchtverkeersleiders waren.'

Een deel van de luchtverkeersleiders die nu te vinden zijn in de toren op Lelystad Airport, werkten voorheen op Groningen Airport Eelde. Ze zijn overgeplaatst. Maar ze kunnen dus niet zomaar bijspringen op de noordelijke luchthaven.

Medische vlucht gecanceld

Groningen Airport Eelde heeft een tijdje geleden al gevraagd om meer ondersteuning, omdat het aantal vluchten fors steeg. Dat zijn voornamelijk lesvluchten van de KLM Flight Academy. 'We hebben richting Luchtverkeersleiding Nederland (LvNL) ook aangegeven dat het raar is dat hun capaciteitsproblemen effect heeft op de wijze waarop wij onze luchthaven runnen.'

'Sterker nog. Het is zo dat de aanvraag voor een medische vlucht woensdagochtend niet kan doorgaan omdat LvNL zegt dat er niet genoeg mankracht is. Het gaat om een vlucht waarvoor een aanvraag is ingediend. Daardoor zouden ze eerder moeten beginnen. Dat kan dus niet.'

'Uitwisselen kan niet zomaar'

Of de vlucht nu later komt of uitwijkt naar een andere luchthaven is niet bekend. Maar het kan dus zo zijn dat de luchthaven even dicht moet omdat er geen personeel is.

'We kunnen dus niet alle vluchten nu accommoderen omdat Luchtverkeersleiding Nederland beperkingen heeft. Dan hebben ze niet genoeg mensen beschikbaar of de rusttijden gelden en dan zegt LvNL dat het nu niet kan.'

De Luchtverkeersleiding heeft Eelde ook gemeld dat een uitwisseling niet zomaar kan. 'Het schijnt niet zo te werken dat je luchtverkeersleiders kan uitwisselen per luchthaven. Wij kunnen wel luchtverkeersleiders aan Lelystad leveren, maar andersom kan niet. Dat schijnt niet zo te werken, omdat je echt per luchthaven wordt opgeleid. Per veld is het verschillend.'

Alle luchtverkeersleiders op den duur naar Schiphol

De bedoeling van Luchtverkeersleiding Nederland is om alle luchtverkeersleiders van Groningen Airport Eelde te verplaatsen. Ze gaan dan vanaf Schiphol Oost het vliegverkeer met behulp van camera's begeleiden. Eind 2021 moet het zover zijn.



