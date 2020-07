Groningen Airport Eelde wil meer militair verkeer

Bovendien moet er meer ruimte komen voor lesvluchten met straalvliegtuigen en groot verkeer.

Groningen Airport Eelde is druk bezig om te kijken naar nieuwe mogelijkheden en dus ook naar nieuwe inkomsten, meldt RTV Drenthe. Daarmee denkt de luchthaven het jaarlijkse exploitatietekort voor het grootste gedeelte weg te kunnen werken. Uitbreiding van taken is daarvoor van cruciaal belang.

Geen gelijk speelveld

Dit alles is te lezen in een reactie van de luchthaven op de ontwerp-Luchtvaartnota van de minister. In de nota staat hoe het Rijk de toekomst van de luchtvaart in Nederland ziet. De meeste aandacht gaat uit naar de Schiphol Groep. Zij zijn eigenaar van Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport. En dan zijn er nog twee zelfstandige regionale luchthavens: Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde.

De regionale luchthavens spelen een marginale rol in de ontwerp-Luchtvaartnota. Om daar verandering in te brengen heeft Eelde een zienswijze naar de minister gestuurd, waarin wordt gepleit voor gelijke behandeling van alle luchthavens.

Opleiding

De noordelijke luchthaven is meer en meer de opleidingsplaats voor piloten in Nederland. Op de luchthaven is de KLM Flight Academy een grote gebruiker.

'Eerder konden lesvluchten met straalvliegtuigen niet vanwege het geluid dat ze produceren', zegt woordvoerder Lizette van Dijken van Groningen Airport Eelde. 'Maar het is nu zo dat deze jets veel stiller zijn. Dit geeft heel veel mogelijkheden.'

Testvluchten en onderhoud

Vliegtuigfabrikant Cirrus gebruikt Groningen Airport Eelde als plek voor de verkoop van toestellen voor de Europese markt. Eén van die toestellen is een straalvliegtuig. 'Cirrus heeft behoefte aan testmogelijkheden voor deze toestellen. Dat geeft ons ook weer mogelijkheden. Er is in Nederland echt veel vraag naar. Dan kan er ook onderhoud gedaan worden', zegt Van Dijken.

Van groter belang is misschien wel het militair verkeer. Tot nu toe mogen er per jaar 400 militaire vluchten plaatsvinden. Daarbij gaat het vooral om transport van personeel. Er moet ruimte komen voor ander militair verkeer. 'Daarmee wordt de logistieke operatie van Defensie duurzamer en meer kostenefficiënt', zo is te lezen in de brief aan de minister.

Gevechtsvliegtuigen

Of dat ook betekent dat gevechtsvliegtuigen als de F16 en de F35 welkom zijn, kan Van Dijken nog niet zeggen. Uitsluiten doet ze het ook niet. 'We zijn aan het kijken naar meer activiteit. Defensie met het oefengebied in Noord-Nederland is een logische. We kijken of we daar meer vergunde ruimte voor kunnen krijgen. Of daar de F16 en F35 gevechtsvliegtuigen bij zitten, moet nog worden bekeken. Het gaat bijvoorbeeld om transport of helikopters. Dat kan nu niet omdat het volgens de vergunning niet mag.'

Groningen Airport Eelde is dan een plek waar gestopt kan worden. Voor het tanken bijvoorbeeld. Dan is het niet nodig om naar vliegbasis Leeuwarden of een andere basis in Nederland te vliegen.

