Burgemeester Loppersum: 'Het is triest, dit gebied is echt ontwricht'

Burgemeester Hans Engels van Loppersum hoopt dat de aardbeving bij Loppersum van dinsdagmiddag de politiek in Den Haag opnieuw heeft wakker geschud en dat er vaart gemaakt wordt met de versterkingsoperatie en de afwikkeling van schades van eerdere bevingen. Ook nu de gaskraan de komende jaren steeds verder dichtgaat.

Doorpakken

'We moeten rekening blijven houden met bevingen, dus doorpakken nu met het veiliger maken en versterken van de huizen. Mijn inwoners weten best wat de realiteit is, maar dat verandert niets aan het feit dat veel mensen nog niet alle schade vergoed hebben gekregen. Op het gebied van de versterking en het veiliger maken van de huizen is al anderhalf jaar bijzonder weinig gebeurd. Dat doet wel iets met mensen.'

Crisisaanpak

'Het is triest. Dit gebied is echt ontwricht, dat doet veel met de fysieke en psychische gezondheid van mensen. Dit moet je als een crisis zien, zodat de aanpak veel sneller gaat.'

Den Haag

Engels was jaren lid van de Eerste Kamer namens D66 en begrijpt wel hoe het kan dat de realiteit van de problemen in het bevingsgebied niet altijd lijkt door te dringen in Den Haag.

'Als je het van binnenuit meemaakt, zoals nu als burgemeester, ondervind je aan den lijve hoe indringend dit is voor de mensen. Op afstand is dat een andere beleving. Maar dit is geen normaal maatschappelijk probleem waar je als kabinet iets mee moet. Het blijft allemaal stroperig, dat is ook mijn grote frustratie.'

'We zijn hoffelijk en fatsoenlijk in overleg, met de vuist hard op tafel slaan en roepen en schreeuwen helpt niet. Er is wel verandering. Maar er is ook een politieke en bestuurlijke Haagse werkelijkheid waarin juridisch van alles geregeld moet worden, er moet ook worden samengewerkt tussen twee ministeries. Dat gaat lang niet altijd goed en die werkelijkheid wordt helaas nog niet altijd doorbroken.'

