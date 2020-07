Wachtlijst: Van Mesdag maakt ruimte voor twaalf nieuwe tbs'ers

De Van Mesdagkliniek in Stad heeft een leegstaande afdeling weer in gebruik genomen om twaalf patiƫnten extra op te kunnen vangen. Zo hoopt de kliniek de wachtlijst die er voor tbs'ers is sneller weg te werken.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal tbs'ers in klinieken voor het eerst in jaren weer toeneemt. Tegenover de nieuwe plekken staat bij de Van Mesdag de zoektocht naar 25 nieuwe medewerkers, terwijl er in de sector een personeelstekort is, zo meldt de NOS.

Vaker tbs

Momenteel wachten 45 mensen in de gevangenis tot er een plek vrijkomt in een tbs-kliniek. Rechters leggen sinds Michael P. werd veroordeeld voor het verkrachten en vermoorden van Anne Faber steeds vaker tbs op. Ook hebben klinieken moeite om woonruimte te vinden voor tbs'ers die uitbehandeld zijn. Deze patiënten blijven daardoor langer in een kliniek.

'De instroom is berekend op 100 patiënten per jaar, maar het zijn er de laatste jaren 100 tot 150 per jaar, dan loop je op een gegeven moment klem', zegt Harry Beintema, behandeldirecteur van tbs-kliniek Van Mesdag. Beintema is tevens voorzitter van TBS Nederland.

Verzet in Zuidlaren

Het creëren van negen nieuwe plekken voor tbs'ers leidt in Zuidlaren tot verzet. Omwonenden zijn bang dat er uiteindelijk veertig patiënten op het voormalige Dennenoord-terrein komen. Ruim 2000 mensen ondertekenden een petitie om dit te voorkomen.

