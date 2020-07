'Je bent gewoon bang. En niet alleen wij, maar het hele dorp'

De 17-jarige Yentl Passant uit Loppersum stond dinsdagmiddag op het punt om naar haar werk te gaan, toen de aarde beefde. De beving met een kracht van 2.7 op de schaal van Richter was in haar ouderlijk huis aan de Badweg goed merkbaar.

Naar gevoel

'Het is gewoon een heel naar gevoel. Dat is zo beangstigend. Ik heb me echt heel bang gevoeld. Eerst dacht ik dat de buurvrouw viel, toen kwam er een tweede schok. Dan denk je: dit is niet de buurvrouw. Het was gewoon weer een aardbeving. Gewoon weer!'

Ik lag in bed en dacht: waarom nou weer? Yentl Passant

'Waarom voelt deze zoveel enger dan al die andere? Was deze misschien harder, of anders? Echt heel naar. Ik lag gisteravond in bed en dacht: waarom? Waarom nou weer?'

Versterkt, maar geen veilig gevoel

De buurt waar de familie Passant woont is vrij leeg, omdat er veel huizen gesloopt en versterkt worden. Hun huis is al versterkt. Maar daarmee is het onveilige gevoel nog niet weg, vertelt moeder Hellen woensdagmorgen.

'Het waren twee heel harde knallen, alsof de vloer onder je weg spleet. Het was een heel raar gevoel. Alsof er een vulkaan onder je vloer uitbarstte en je er zo in wegzakte.'

'Ik heb toch wel wat minder geslapen. Weer een aardbeving, een van de velen. Dan ga je onrustig naar bed, bang dat het weer gebeurt. We hebben gelukkig geen schade aan het huis, maar wel weer emotionele schade.'

Woningen aan de Badweg die nog versterkt moeten worden (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Weg, of toch blijven?

Dochter Yentl is onzeker over de toekomst. 'Ik wil wel uit het dorp, naar een plek waar minder aardbevingen zijn. Maar ik wil hier ook niet te ver vandaan. Ik heb hier mijn ouders, bijna alles. Daar wil je toch zo dicht mogelijk bij blijven.'

