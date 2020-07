Staghouwer: 'De beving van dinsdag bevestigt onze zorgen'

In reactie op het vaststelllingsbesluit van het kabinet, dringt de provincie Groningen in z'n zienswijze aan op versnelling van de versterkingsoperatie en op compensatie van de geleden schade, óók de immateriële. 'Het is een voortdurende kruistocht', zegt gedeputeerde Henk Staghouwer.

'Het is heel bijzonder', zegt Staghouwer (ChristenUnie), 'dat er zo'n zware beving plaatsvindt, met nieuwe scheuren en onrust tot gevolg, en wij op hetzelfde moment met onze zienswijze komen. In die zienswijze staan onze zorgen stevig omschreven. En dat die zorgen terecht zijn is dinsdag maar weer gebleken.'

Dinsdag was bij Loppersum een aardbeving van 2.7 op de schaal van Richter.

Versnelling van versterking

Hoe stevig staan die zorgen in de zienswijze van de provincie? Staghouwer: 'Wij blijven ons natuurlijk grote zorgen maken. Ook als de gaswinning over is, is het met de schade nog niet klaar en zijn de aardbevingen nog niet voorbij. We hebben dan ook weer aangedrongen op versnelling van de versterking, want dat is een groot zorgpunt.'

In de zienswijze staat bovendien dat de maatschappelijke ontwrichting en de gezondheidsproblematiek moeten worden aangepakt. Welke voorstellen heeft de provincie daarvoor?

Wij hebben de minister gevraagd om niet alleen oog te hebben voor de scheuren die het gevolg zijn van de bevingen, maar ook voor het menselijk leed Henk Staghouwer - gedeputeerde

Staghouwer: 'Wij hebben de minister gevraagd om niet alleen oog te hebben voor de scheuren die het gevolg zijn van de bevingen, maar ook voor het menselijk leed. En wij vinden dat daar ook een vergoeding voor moet komen.'

Waar hij dan concreet aan denkt? 'Nou, er wordt nu door de IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), de voormalige TCMG, gewerkt aan een immateriële schadevergoeding, dat is een onderdeel. Maar dat vergoedt natuurlijk niet alles. De schade en ellende is voortgekomen door jarenlange gaswinning, dus vinden wij dat er ook ruimhartig gecompenseerd moet worden.'

Nogmaals opgeschreven

'Dat hebben we nogmaals opgeschreven in de zienswijze', vervolgt Staghouwer, 'zoals we dat ook constant bij de ministers Wiebes en Ollongren onder de aandacht brengen. Ze weten het heel goed.'

Maar is dat niet juist het pijnlijke? Want wat kan Staghouwer ze nog vertellen? 'Je kunt het leed voortdurend onder de aandacht blijven brengen, en dat doen we ook. We hopen dat het lampje toch een keer gaat branden, en ik moet ook zeggen dat het wel al een klein beetje schijnt. In die zin ben ik niet helemaal somber gestemd.'

Positieve punten

Of er wat betreft de provincie ook nog wat positieve punten in het vaststellingsbesluit van het kabinet staan? Staghouwer: 'Het positieve is dat er dit jaar niet meer dan negen miljard kuub aardgas gewonnen gaat worden. Maar ook al stopt het, dan is het een feit dat we ook daarna geconfronteerd zullen blijven met de naschokken. Daar hebben we dinsdag het voorbeeld van gezien.'

Wij zijn geen roepende in de woestijn, maar aan de andere kant: wij willen versnelling, wij willen helderheid, wij willen duidelijkheid Henk Staghouwer

Vandaar dat de provincie in de zienswijze nogmaals heeft aangedrongen op een snelle afhandeling van de schade, óók de immateriële. In nette bewoordingen, zegt de gedeputeerde.

Staghouwer: 'In de zienswijze slaan we niet met de vuist op tafel. Maar men mag ervan verzekerd zijn dat wij met de ministers heldere en duidelijke taal spreken. Die zijn daar ook van doordrongen. Ze komen niet voor niks naar Groningen om zich te laten informeren. Wij zijn geen roepende in de woestijn, maar aan de andere kant: wij willen versnelling, wij willen helderheid, wij willen duidelijkheid. Dat is de kruistocht die ik, net als andere regiobestuurders, voortdurend aan het voeren ben.'

