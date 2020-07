Donar moet naar Oekraïne in voorronde Champions League

De basketballers van Donar moeten het in de eerste voorronde van de Champions League opnemen tegen het Oekraïense Dnipro. Dat wees de loting woensdag uit in het Zwitserse Mies.

De eerste kwalificatieronde wordt gespeeld op 15 en 18 september. Donar speelt het tweede duel in eigen huis. De tweede voorronde vindt plaats op 22 en 25 september. Mocht Donar de tweede voorronde halen, dan spelen de Groningers wederom het tweede duel thuis. De tegenstander is in dat geval de winnaar van het duel tussen het Griekse Iraklis en het Cypriotische Keravnos.

Dnipro

Dnipro is de huidige kampioen van Oekraine. Dnipro werd in 2016 ook al eens landskampioen. Donar trof deze ploeg nog niet eerder.

Twee voorronden

De ploeg van coach Ivan Rudez moet twee voorrondes overleven om door te gaan naar de groepsfase van de Champions League. In totaal doen er 32 teams mee aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Vier teams plaatsen zich via de kwalificatieronden.

Vijfde keer

De voorgaande vier seizoenen nam Donar al deel aan de voorronden van de Champions League. In 2016 was Tartu uit Estland in de eerste voorronde te sterk. Een jaar later moest Donar pas in de derde voorronde buigen voor het sterke Estudiantes uit Spanje. In 2018 werd Donar in de tweede voorronde uitgeschakeld door het Zwitserse Fribourg. Vorig seizoen verloor Donar in de eerste voorronde van Benfica uit Lissabon.