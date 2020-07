Rondje Groningen: Welke eredivisietrainers herken jij in deze dames?

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op rij. Door de hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden.

1) Als een komeet

De komeet Neowise liet zich de voorbije dagen goed zien en dat doet het hart van verschillende fotografen sneller kloppen. Ron Buist uit Ten Boer legde het natuurverschijnsel afgelopen nacht op prachtige wijze vast. En dan zijn wij niet te beroerd om jullie daar ook attent op te maken

2) Was getekend: bewoners Isebrandtsheerd

Het voornemen om 37 nieuwe wooneenheden aan de Isebrandtsheerd in stadswijk Beijum te bouwen, zit de plaatselijke bewonersgroep dwars. 'Het is teveel en te hoog en betekent voor omwonenden te weinig groene beweeg- en speelruimte', stellen zij. Daarop liet de bewonersgroep een poster ontwerpen, om aandacht te vestigen op wat voor hen belangrijk is. Veel bewoners hebben de poster inmiddels al voor hun raam opgehangen.

De raamposter van de bewonersgroep Isebrandtsheerd in Stad. (Foto: RTV Noord)

3) 'Dansen' boven Electra

Terwijl de zon gisteravond onder ging, verzamelden grote groepen spreeuwen zich boven het Reitdiep bij Electra. Wat volgde was een prachtige 'dansshow' bij gemaal De Waterwolf. Het schouwspel werd toevallig vastgelegd door fotograaf Ingmar Vos. Spreeuwen laten zich meestal zo zien als het weer goed is, meestal in het najaar. Waarom is voor wetenschappers nog een raadsel.

Spreeuwen 'dansen' boven het Reitdiep bij Electra (Foto: Ingmar Vos/ProNews)

4) Emanciperend langs de lijn

Twitteraar Jelle vroeg zich af hoe alle huidige eredivisietrainers eruit zouden zien als vrouw en liet daar zijn photoshopskills op los. Klik onderstaande tweet aan, scroll naar onderen en laat je verbazen. Wie van deze types komt het meest streng over?

5) Hooskiekje(s)

Vandaag waren er op diverse plekken in onze provincie windhozen te zien, zo kon je eerder ook al bij ons lezen. Omdat dit er best spectaculair uitziet en het ook weer niet alledaags is, delen we ook deze, die Ard waarnam boven Zuidhorn.

6) 'Vermoedelijke dader aardbeving gepakt'

Bovenstaande kop doet vermoeden dat het om satire gaat, en - tromgeroffel - dat klopt dan ook. De website Nieuwspaal, net als De Speld niet vies van een stukje satire, laat weten dat de politie de vermoedelijke dader van de aardbeving bij Loppersum gisteren in de kraag is gevat. Lag het inderdaad maar zo simpel.

7) Kruising

Zo'n aardbeving breng louter ellende met zich mee. Een inwoner van Loppersum die daar zijn zegje over deed, kreeg gisteren ineens flink wat bekendheid op Twitter omdat hij volgens Nausicaa wel erg veel leek op een kruising van Matthijs van Nieuwkerk en Margreet Dolman. En dan is het heus niet erg om toch even voorzichtig te glimlachen.

8) Gezichtsbedrog?

Je moet even goed kijken, want het lijkt haast wel of je optisch in de maling wordt genomen. Toch klopt het precies wat je ziet. Dit kunstwerk is sinds deze week in Meerstad te bewonderen en wordt na de zomer officieel geopend.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Tot morgen!