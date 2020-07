GBB over uitspraak RvS: 'De gaskraan moet sneller dicht'

'De gaskraan wordt langzaam dichtgedraaid en dat weegt natuurlijk mee in de beslissing van de Raad van State', zegt Van der Knoop. 'Al hadden we natuurlijk wel gehóópt op een dwingende maatregel, waardoor de gaswinning nog sneller omlaag zou gaan.'

Kritische limiet

In het verleden dwong de GBB Wiebes via de RvS meerdere keren met succes terug naar de tekentafel. Wiebes blijft sindsdien onder de volgens de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) kritische limiet van twaalf miljard kuub. Waarom dan toch de stap naar de rechter?

Jelle van der Knoop, voorzitter Groninger Bodem Beweging (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Van der Knoop: 'Daarvoor hoef ik alleen maar naar gisteren (de beving bij Loppersum, red.) te verwijzen. Ook al win je maar een beetje; zolang de druk in het gasveld blijft dalen, hou je kans op bevingen. Dat is het punt. En die uitspraak van die twaalf miljard kuub van het SodM, dat dit veilig zou zijn, was natuurlijk een schatting. Misschien bedoelen ze daar wel de zwaardere bevingen mee. Maar die klap van gisteren was toch ook een zware.'

'Kraan moet dicht'

Vertrouwt Van der Knoop die limiet van twaalf miljard kuub niet? 'Nee', zegt hij resoluut. 'De kraan moet dicht. Dat heeft Wiebes heel goed door. En dat heeft het SodM ook door. Zo lang de druk blijft dalen, ook al win je maar een beetje gas, hou je kans op bevingen.'

Je hebt de gaswinning en je hebt de versterking. Als je de versterking achterwege laat, dan moet de gaskraan sneller dicht, zo simpel is het Jelle van der Knoop - Groninger Bodem Beweging

Wiebes is op de goede weg, beaamt Van der Knoop. Maar er zitten wat hem betreft twee aspecten aan de veiligheid in het aardbevingsgebied.

'Dat is de oorzaak, dus de gaswinning, en dat is de bestrijding van de gevolgen, dus de versterking. Met andere woorden: als je de versterking achterwege laat, moet je de gaskraan sneller dichtdraaien. Zo simpel is het.'

Sneller

De GBB had dan ook graag gezien dat de Raad van State daar óók een besluit over had genomen. 'We hebben bij de RvS daarom ook bezwaar gemaakt tegen de werkmethode van Economische Zaken. Het moet namelijk sneller.'

