‘Discussie over biomassa bedreigt landbouwprojecten in Oost-Groningen'

Eneco biomassacentrale in Delfzijl, de grootste bio-energiecentrale in Nederland. (Foto: Eneco)

De ene biomassa is de andere niet. Maar in de discussie gaat alle biomassa op één hoop. Dat is een serieuze bedreiging voor landbouwprojecten in Zuidoost-Groningen, die alleen rendabel zijn wanneer alles wat er na de teelt over blijft, gebruikt mag worden. Ook om te verbranden.

Dat zegt de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen, die zich zorgen maakt. ‘De discussie rond biomassa wordt volledig uit zijn context getrokken’, zegt Eelkje Oldenburger van de Gebiedscoöperatie. ‘Dat we af moeten van verbranden van kaphout van bomen in Canada, daar is iedereen het over eens. Maar dat betekent nog niet dat er geen andere toepassingen mogelijk zijn van reststromen.’

Oldenburger windt zich op over het rapport dat de Sociaal Economische Raad begin juli uitbracht. Daarin schrijft de adviesraad dat gebruik van biogrondstoffen - de term die de SER liever gebruikt voor biomassa - voor verwarming of het maken van elektriciteit moeten worden afgebouwd.

'Verbranding is laagwaardig'

De SER ziet het als een laagwaardige toepassing. Biomassa moet volgens de SER gebruikt worden in de chemie en om er producten zoals bioplastic van te maken, hoogwaardige toepassingen dus. Het SER-advies is een van de bouwstenen voor de visie op het gebruik van biomassa die het kabinet na de zomer presenteert.

De SER vindt dat er niet alleen een eind moet komen aan het verbranden van houtpellets, korrels die veelal zijn gemaakt van ’nieuw’ hout uit Noord-Amerikaanse bossen en ook de Baltische Staten. Omdat ze te waardevol zijn moet verbranden van álle plantaardige of dierlijke materialen uit gewassen, bomen en planten, algen en dierlijke producten stoppen.

Bijmengen

Verbranden van hout gebeurt in energiecentrales zoals de RWE-centrale in de Eemshaven waar het bij kolen wordt gemengd om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Ook gaat het in korrelvorm naar biomassacentrales van boeren die er bijvoorbeeld hun stallen mee verwarmen. Maar ook particulieren gebruiken de korrels in pelletkachels. Lang werd dit gezien als een duurzame vorm van energie omdat het in beginsel CO2-neutraal is. Het verbranden van een boom levert immers evenveel CO2 op als de boom in zijn leven heeft gebruikt om te groeien.

De SER heeft haar huiswerk niet goed gedaan. Biomassa is wel degelijk geschikt voor het opwekken van energie Eelkje Oldenburger - Gebiedscooperatie

‘We zijn het dus totaal niet eens met de SER’, stelt Oldenburger van de Gebiedscoöperatie, een samenwerking van ondernemers, inwoners, onderwijs en overheden. ‘Biomassa is wel degelijk geschikt voor het opwekken van energie. De SER heeft haar huiswerk niet goed gedaan. Er zijn zoveel reststromen die nu naar de composthoop gaan. Denk aan al het bermgras. Gemeenten zitten ermee in hun maag, maar je kunt er ook echt iets zinvols mee doen en daar valt verbranding ook onder.’

De Gebiedscoöperatie vreest nu dat de meningsvorming rond biomassa doorslaat en dat restproducten over een tijdje helemaal niet meer ingezet mogen worden voor het opwekken van warmte of elektriciteit.

Lupineproject

Het is volgens Eelkje Oldenburger een regelrechte bedreiging voor onder meer een project dat nu in voorbereiding is en dit najaar van start moet gaan. Het gaat over de teelt van lupinebonen. Een nieuw gewas dat boeren extra inkomsten oplevert en via gewasrotatie uitputting van landbouwgrond moet tegengaan.

‘Wanneer je alleen maar het boontje kunt gebruiken om er hoogwaardige toepassingen van te maken is dat niet genoeg’, legt Oldenburger uit. ‘We hebben ook de schillen en de pulp nodig. Daar kan een grondverbeteraar van worden gemaakt, maar het kan óók tot pellets worden geperst voor verbranding.’

Boeren meekrijgen

Zonder die toepassing is de nieuwe teelt voor de boeren niet rendabel. De Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen wil enkele tientallen agrariërs meekrijgen, maar vreest dat die niet zullen aanhaken wanneer er voor hen geen winst in zit. Bovendien is het waarschijnlijk dat subsidies voor gebruik van biomassa als energiebron verdwijnen wanneer het niet meer op die manier aangewend mag worden.

Besprekingen over de verwerking van de reststromen tot pellets zijn al wel gevorderd, zegt Oldenburger. Wat er van de lupinetefelt overblijft gaat naar de Milling Company Europe, gevestigd in voormalig Agrifirm-pand aan de Rondweg in Emmen.

Proeftuin

Bij de wat volgens Oldenburger de grootste reststromenverwerker van Europa is, worden de tonnen biomassa gedroogd, gemengd en gemalen. Daarna wordt het verwerkt tot halffabrikaten voor allerlei toepassingen zoals meubelplaten of bordjes. Wat er dan nog overblijft gaat naar vergisters die er groen gas van maken of het wordt verbrand voor stroom of warmte.

Milling Company Europe is een initiatief van de oud-Pekelder Harry Pot en de Drent Louis Wittendorp. Zij hebben met subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en van de provincie Drenthe de productielocatie in Emmen omgebouwd tot zogeheten proeftuin.

Men moet beter begrijpen wat biomassa is. Dat gaat niet alleen over gekapte bomen Harry Pot - Milling Company Europe

Voor het bedrijf is het landbouwplan van de Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost Groningen belangrijk, zeggen Pot en Wittendorp. ‘We ontmoeten veel negatief sentiment rond biomassa’, zegt Pot. ‘Maar . Wij verwerken onder meer graanstof, olijvenpitten, cacaodoppen, maar ook schoon afvalhout.'

Aan de muur in het kantoor van beide ondernemers hangen de bouwtekeningen voor een verbrandingscentrale waar pellets ingaan, een investeringsplan waar 1,5 miljoen euro mee is gemoeid. Maar investeren is onverantwoord wanneer biomassa als energiebron onder druk komt te staan en projecten wegvallen, zegt Wittendorp. ‘Dan hebben wij een probleem. En ik vraag me ook af wat de particulier over een tijdje in zijn pelletkachel gooit.’

Lees ook:

- Kabinet onderneemt stappen tegen biomassa, Oldambt wacht discussie in de raad af