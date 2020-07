Groninger kunstenaar reist met raket door Europa

De raket is een kunstproject van Volkers waarmee hij de wereld wil redden.

Woensdagochtend staat Volkers met zijn exceptioneel transport bij de grens van Oostenrijk. ‘We zijn de grens al wel over maar mogen nog niet verder’, vertelt Volkers telefonisch. ‘De dieplader is vier meter langer dan officieel is toegestaan, dus overal moeten we ontheffing zien te krijgen.’

Kunstenaar Jos Volkers in zijn raket in aanbouw (Foto: eigen foto)

Afgelopen maandag vertrok Volkers vanuit Roemenië en reed hij via Hongarije naar de Oostenrijkse grens.

Tekeningen van een Duitse V2-raket

Volkers bouwde de raket in Roemenië van hout op basis van tekeningen van een Duitse V2-raket. Hij noemt het zelf een bio-remediating missile, een wapen waarmee in noodgeval de ecologische crisis mee kan worden bezworen.

‘Behalve dat je misschien op je autoruit minder dode insecten vindt, merken we nog niet veel van de ecologische crisis. Toch is het een gigantisch probleem waar we met zijn allen verantwoordelijk voor zijn’, aldus de kunstenaar.

De raket van Jos Volkers op de dieplader. (Foto: eigen foto)

Kunnen we de ecologische crisis wel bezweren?

Dat de raket per dieplader naar Groningen moet worden gereden laat volgens Volkers zien dat de mens misschien wel helemaal niet in staat is om de ecologische crisis te bezweren.

De grap is dat ik met mijn fictieve ruimtevaartbedrijf probeer de wereld te verbeteren, maar laat zien hoe moeilijk dat is Kunstenaar Jos Volkers

‘De grap is dat ik met mijn fictieve ruimtevaartbedrijf probeer de wereld te verbeteren, maar laat zien hoe moeilijk dat is. Met een dieplader met een houten raket door Europa reizen is niet echt milieubewust.’

Raket een maand te zien op Suikerunieterrein

Als Volkers ontheffing krijgt om met zijn raket door Oostenrijk te reizen, hoopt hij komende vrijdag aan te komen op het Suikerunieterrein in de Stad. Daar wordt de raket een maand lang tentoongesteld.

