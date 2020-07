Man gaat los bij autobedrijf in Farmsum

Een 24-jarige man uit Somalië moet voor het vernielen van zes auto's bij een bedrijf in Farmsum en verboden wapenbezit acht weken de cel in.

De man werd eind juni in Farmsum door de politie opgepakt, omdat hij een groot mes bij zich had. De agenten reden daar rond, vanwege een melding over een beschadigde auto bij een autobedrijf.

Toen ze de man aanspraken over deze vernieling, gaf hij toe dat hij de dader was. Na verhoor ging hij terug naar het asielzoekerscentrum in Delfzijl, waar hij verbleef.

Niet stelen, wel rijden

Twee dagen eerder waren bij hetzelfde autobedrijf ruiten vernield van vijf andere auto's. De verdachte werd ook hierover aan de tand gevoeld. Hij wist zich niet veel meer te herinneren, omdat hij te veel alcohol had gedronken. Maar hij bekende wel en verklaarde dat hij de auto's niet wilde stelen, maar graag daarin wilde rijden. De man was nog maar enkele weken in Nederland. Hij had kort daarvoor in Duitsland vastgezeten en was daar niet meer welkom.

De officier van justitie eiste zes weken cel, maar dat vond de rechter te weinig. Hij noemde het 'buiten proporties' dat de man in zo'n korte tijd zoveel vernielingen pleegde bij een bedrijf en bovendien rondliep met een verboden mes op zak.