Medicijnentester PRA ontvangt meeste coronasteun

Van alle bedrijven en organisaties in de provincie Groningen die een beroep hebben gedaan op noodsteun via de NOW-regeling kreeg medicijnentester PRA het hoogste bedrag: ruim 4,4 miljoen euro. Ook uitzendbureaus ontvingen miljoenen aan financiële coronahulp.

Dat blijkt uit een lijst van het UWV van alle organisaties die een beroep hebben gedaan op de NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Werkgevers die door de coronacrisis meer dan 20 procent omzetverlies leden konden bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

In totaal is landelijk van maart tot juni 8 miljard euro aan NOW-subsidie uitgekeerd aan circa 140.000 bedrijven. Op de lijst staan de voorschotbedragen. Wat de bedrijven definitief ontvangen wordt nog berekend en kan dus hoger of lager zijn. De regeling is per 1 juni verlengd en de boete die gold op ontslag van personeel is er nu af.

Hard geraakt

Uit een scan op bedrijven in Groningen komt Pharmaceutical Research Associates Group BV (PRA) naar voren als bedrijf dat het meeste geld ontving.

Het testen van medicijnen kwam na de uitbraak van het coronavirus snel stil te liggen waardoor de honderden medewerkers van PRA zonder werk zaten. Het management van PRA wil geen vragen beantwoorden over de cijfers of de situatie bij de onderneming.

De lijst (meer dan 2000 pagina’s) legt bloot hoe hard de bedrijvigheid is geraakt door de crisis. Ook laat de opsomming zien dat de gevolgen breed in het bedrijfsleven worden gevoeld, maar ook bij bijvoorbeeld kerkorganisaties.

Geen uren kunnen maken

Opvallend, maar verklaarbaar, is het groot aantal uitzendbureaus en de voorschotbedragen die zij ontvingen. In de top twintig die de scan oplevert van hoogste steunbedragen in Groningen staan 7 uitzend- of payrollbedrijven. Zo kreeg Abiant Personeelsdiensten 2,6 miljoen euro. De andere 5 uitzend-bv’s van Abiant ontvingen bij elkaar zo’n 1,1 miljoen euro.

Uitzendorganisaties zijn door de crisis hard getroffen doordat uitzendkrachten veelal als eerste naar huis zijn gestuurd toen het bedrijven minder goed ging. ‘Alleen al de bv Abiant NL heeft al tweeduizend werknemers. Veel ervan hebben hun uren niet kunnen maken’, zegt Mark Leenders, teamleider marketing en communicatie bij Abiant NL.

Het geld voor de noodsteun is via doorbetaling van loon doorgesluisd naar de uitzendkrachten en ook vaste medewerkers van Abiant, zegt Leenders. ‘De mensen hebben niks hoeven inleveren.’

Horeca

Geen verrassing is dat op de UWV-lijst veel horecaondernemingen en aan de horeca verbonden cateringbedrijven of drankenhandelaren staan. Bedrijven in die noodlijdende sector deden veelal een aanvraag variërend van een paar duizend tot enkele tienduizenden euro’s.

Nog enkele opvallende namen: FC Groningen kreeg ruim een miljoen NOW-steun, het medisch laboratorium Certe werd geholpen met 2,6 miljoen euro. De fabrikant van gasaanvoer- en luchtsystemen Muelink & Grol in stad werd met bijna 1,3 miljoen euro geholpen. Een merendeel van de bedragen ligt overigens beneden de 50 duizend euro.

Misverstand

Vreemde eend in de bijt is de gemeente Stadskanaal die blijkens de UWV-gegevens meer dan 1,2 miljoen aan een voorschot opstreek. ‘Een misverstand’, laat een woordvoerder van de gemeente Stadskanaal weten. ‘We hebben gelijk bezwaar aangetekend toen het bedrag bekend was.’

De gemeente had een aanvraag gedaan voor het Theater Geert Teis van 50 duizend euro. Op de een of andere manier is dat ‘verhaspelt’, aldus de gemeentewoordvoerder.

