Toeristen over aardschok: 'Ik dacht: wat is hier aan de hand?'

Dat gold in elk geval voor Tjibbe en Hinke uit Noord-Holland, die op camperplaats in Loppersum staan. ‘Dat was echt schrikken', zegt Tjibbe. 'Je zit rustig te lezen in je camper en je wordt min of meer omhoog gehesen, alsof de camper wordt opgetild. Wat is hier in de hand?'

'Je kijkt naar buiten en ziet niets. Dan zie je plotseling de buurman, die ook raar staat te kijken. 'Dan zegt de beheerder: het is een aardschok, rustig blijven. '

Twee bonken

Sjef uit Brabant heeft ongeveer zelfde ervaring. 'Ik zit in de camper, te schuilen voor de regen. Het was net alsof iemand tegen de camper aanliep, ik voelde twee schokken, twee bonken.'

Hij heeft weleens zoiets eerder meegemaakt, al is dat wel lang geleden. 'Heel lang geleden in Brabant voelden we een aardschok, die kwam vanuit Limburg.'

Ook hier moest de beheerder er aan te pas komen om te vertellen wat er precies aan de hand is. Sjef: 'Bij ons in Brabant praten we echt wel eens over de Groningers, dat je hier eigenlijk niet wil wonen. Best wel triest wat er hier gebeurt.'

