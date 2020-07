Verdachte woningoverval Scheemda zit straf uit voor brandstichting

De 41-jarige vrouw uit Winschoten die maandagmorgen is aangehouden voor de woningoverval in Scheemda, zit momenteel een celstraf uit voor brandstichting in Winschoten.

Dat bevestigen verschillende anonieme bronnen rondom de vrouw. Het gaat om de 41-jarige Brigitte G. uit Winschoten. De zaak van de woningoverval in Scheemda is vanwege haar aanhouding dinsdagavond te zien geweest bij tv-programma Opsporing Verzocht.

Sporenonderzoek

De politie kreeg G. in het vizier na sporenonderzoek. Dinsdagmiddag is een Veendammer aangehouden voor de overval. Naar een derde betrokkene wordt nog gezocht.

G. wordt verdacht op 9 november 2018 een 62-jarige kaasboer uit Scheemda te hebben overvallen. Samen met twee anderen zou ze zijn woning zijn binnengedrongen op zoek naar geld. Ze namen onder meer de inhoud van de kassa en een kaas mee.

Onveilig in eigen huis

Het drietal pakte de man hard aan. Het slachtoffer voelt zich sindsdien niet meer veilig in zijn eigen huis. Meerdere mensen hebben de G. op de camerabeelden die getoond zijn in Opsporing Verzocht herkend.

De vrouw is bijna een jaar geleden veroordeeld tot veertig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk. Ze heeft in januari 2019 met opzet brand gesticht in het centrum van Winschoten. Aan de Langestraat gingen twee panden in vlammen op.

'Zeer ernstig feit'

‘Een zeer ernstig feit’, oordeelde de rechter toen. Ze was onder invloed van speed en bier toen ze een wollen deken in brand stak. ‘Het kwam spontaan in me op om het te doen’, zei G. op de zitting. Ze had kort daarvoor te horen gekregen dat haar huur opgezegd zou worden. Ter zitting zei ze ook spijt te hebben van haar daden.

Laatste fase van straf

Sinds haar veroordeling zit ze vast in vrouwengevangenis Nieuwersluis, in Utrecht. Ze zat in de laatste fase van haar straf. Ook moet ze een behandeling voor haar drank- en drugsverslaving volgen.

G. is maandagochtend vanuit haar cel overgeplaatst naar arrestantencomplex Hooghoudt in Groningen en verhoord als verdachte van de woningoverval. Inmiddels zit ze weer in Nieuwersluis.

De namen van de anonieme bronnen rondom de vrouw zijn bekend bij de eindredactie.

Lees ook:

- Vrouw uit Winschoten gearresteerd voor woningoverval Scheemda

- Politie houdt ook Veendammer aan voor woningoverval Scheemda

- Celstraf voor vrouw die brand stichtte in centrum Winschoten

- Verdachte brandstichting Winschoten bekent: 'Ik was onder invloed van speed en bier'