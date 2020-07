Plannen voor nieuwe beachclub lopen vast: 'De gemeente houdt de economie tegen'

Het meest heikele punt is de bouw van het botenhuis, waarvoor 78 bomen gekapt moeten worden. De gemeente laat in een reactie weten dat het perceel een van de laatst overgebleven groene stukken is aan de westkant van het meer. De natuur moet daar zo veel mogelijk behouden blijven.

Optelsom

Zo'n 250 vierkante meter grond moet volledig op de schop voor de aanleg van het horecapaviljoen en het bijbehorende terras. Honderd nieuwe parkeerplekken, een verbrede sloot en steigers maken ook deel uit van het bouwplan.

Toekomstige gasten met hoge nood zouden ook geen tientallen meters moeten lopen als ze net hun cocktail achter de kiezen hebben, daarom moet er naast het botenhuis ook een toiletgebouw verrijzen.

In de volgende reportage geeft de ondernemer een kijkje op de locatie:

Geen medewerking

De bouwplannen werden onlangs naar de gemeente verstuurd voor een eerste toetsing, voordat de omgevingsvergunning officieel wordt aangevraagd.

In een reactie schrijft een beleidsmedewerker dat het opvalt 'wat een enorme impact dit bouwplan heeft op de landschappelijke en ecologische waarden van het gebied'. Lang verhaal kort: de gemeente verleent geen medewerking en dus moet de ondernemer samen met zijn architect nadenken over de volgende stap.

Ik steek er 150.000 euro in en één mannetje achter zijn laptop besluit dat het niet door kan gaan Henk van Meekeren - ondernemer

‘Ik denk dat het verstandig is dat we eerst gewoon met de gemeente om tafel gaan', zegt architect Pieter van der Kamp van Urban Climate Architects. Hij wil verder niet te veel ingaan op de kwestie, omdat het project zich nog in een voorstadium bevindt.

Ondernemer Henk van Meekeren is op zijn zachtst gezegd niet blij met de gang van zaken. 'Het is eigenlijk een beetje triest. Ik heb er inmiddels zo'n 150.000 euro aan uitgegeven, en één mannetje besluit vanachter zijn laptop dat het zo niet door kan gaan. Ze houden zo de economie tegen.'

Ondernemer Henk van Meekeren op het perceel waar de strandtent moet komen (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

In het bestemmingsplan staat dat het perceel geschikt is voor horeca. Daar is in het verleden alleen nooit gebruik van gemaakt. 'Alles wat ik wil doen, mag volgens het bestemmingsplan. Er is geen reden om het af te keuren', zegt Van Meekeren.

Opknapwerk

Het terrein raakte de afgelopen jaren overwoekerd. Sinds de overname heeft de nieuwe eigenaar naar eigen zeggen veel geld uit moeten geven aan hoveniers en onderhoud. 'Het was echt een bende hier, mensen konden niet eens het gras opkomen. Nu is het mooi toegankelijk en kun je tussen de bomen staan. Je ziet zelfs de kikkertjes weer springen.'

Op de locatie is veel snoeiwerk verricht (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Ecoloog Theo Jager werd ingeschakeld om onderzoek te doen op de locatie, om mogelijke beschermde diersoorten in kaart te brengen. In verschillende fasen plaatste hij wildcamera's en zette hij vallen. Het zogenoemde ecologisch onderzoek is inmiddels afgerond.

'Ik heb van alles gezien: reeën en ijsvogels, maar ook vleermuizen. En die zijn het belangrijkst, omdat die strikt beschermd zijn. Dat betekent dat zoveel mogelijk van de oude bomen moeten blijven staan, omdat het om een mogelijke vleermuizenkolonie gaat.'

Anders bouw ik hier wel een camping of een vakantiehuis Henk van Meekeren - ondernemer

Het krijgen van enige weerstand is Van Meekeren inmiddels wel gewend. De ondernemer baarde opzien met zijn plan om het zand voor de strandtent uit Aruba te importeren. De Arubaanse minister van infrastructuur liet toen weten dat dat niet kan en dat het zelfs per wet verboden is.

Mocht BonBini Beachclub er uiteindelijk niet komen, dan heeft de Groninger nog wel een plan b. En zelfs een plan c. 'Dan begin ik hier wel een camping. Of bouw ik hier een vakantiehuisje. Dan ga ik daar soms ik stilte zitten, nadenkend over hoe mooi het had kunnen zijn.'

Lees ook:

- Politiek Aruba verbaasd over beachclub-plannen: 'Ons zand is niet te koop'

- Plannen voor nieuwe beachclub bij Paterswoldsemeer: 'Het zand komt per schip uit Aruba'