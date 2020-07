Shane Hammink: ‘Misschien keer ik nog eens terug bij Donar’

Hammink won tijdens zijn twee jaar Donar alleen een supercup met de ploeg van coach Erik Braal. Hij stond ook voor het komende jaar onder contract bij Donar. Toch besloot hij te vertrekken uit Groningen.

'Laatste kans'

Hammink legt uit: ‘Dit voelt toch zo’n beetje als de laatste kans om nog iets te kunnen doen in het buitenland en dat begreep Martin (De Vries, bestuurslid technische zaken van Donar - red.). We zijn goed uit elkaar gegaan. Dit is het juiste moment, want ik word ook ouder, zeg maar, haha.’

Het liefst zou ik naar een land gaan als Turkije, Frankrijk of Duitsland Shane Hammink - ex-Donar

Momenteel is Hammink zich aan het oriënteren op een nieuwe club in het buitenland. ‘Er zijn wel wat teams geïnteresseerd, maar niets is honderd procent duidelijk nog, dus ik weet het nog niet. Er komt vast wel iets naar voren de komende weken.’

‘Het liefst zou ik naar een land gaan als Turkije, Frankrijk of Duitsland. Dat zou wel leuk zijn, maar ik kan niet zeggen of er clubs uit die landen tussen zitten.’

'Misschien kom ik terug'

Hammink kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd in Groningen.

‘Ik heb een goede tijd gehad bij Donar. Helaas hebben we niet echt iets kunnen winnen in die periode, mede door de corona, maar misschien kan ik het in de toekomst nog eens proberen bij Donar. Je weet het maar nooit, misschien kom ik wel een keer terug naar Groningen.’

Vervanger

Donar heeft intussen met Justin Watts een vervanger op zijn positie aangetrokken.

