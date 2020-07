Wensen voor je uitvaart? Op de site van Winschoter René Koops kun je ze vastleggen

Nee, zegt hij zelf meteen. Uniek is het idee bepaald niet. Ook bij alle grote uitvaartverzekeraars kunnen mensen de wensen omtrent hun laatste dag kenbaar maken.

'Maar dan moet je dus wél verzekerd zijn', zegt Koops. 'En dertig procent van de mensen is dat niet. Voor die mensen is deze website.'

René Koops achter de laptop. (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Gratis

Een website die bovendien gratis is, want mijnlaatstedag.nl kost niets. Koops: 'Ik wilde de mensen graag een dienst aanbieden, en ik vind het leuk om dingen te ontwikkelen. En als ik er iets aan overhoud, dan is dat mooi meegenomen.'

De site heeft namelijk wel een doneerknop. 'Er is sinds zondag zelfs al twee keer gedoneerd.'

Over mijn lijk

Het idee van Koops, die zijn website samen met zijn compagnon Mike heeft opgezet, stamt al uit 2008.

Het gaat puur om de uitvaart. Wat voor muziek wil je? Moet het besloten? Wil je koffie met koek? Dat soort dingen René Koops, initiator van mijnlaatstedag.nl

'Toen had omroep BNN, naar aanleiding van het programma Over Mijn Lijk, ook zoiets dergelijks. En mijn toenmalige vriendin was hun vragenlijst zo enthousiast aan het invullen, dat me dat altijd is bijgebleven.' Hij maakte destijds zelf notities, die hij er onlangs maar weer eens bij pakte.

Geen testament

De website heeft niets van doen met een officieel testament. 'Het gaat puur om de uitvaart. Wat voor muziek wil je? Moet het besloten? Wil je koffie met koek? Dat soort dingen. Het leuke is ook dat je je wensen altijd weer kun aanvullen en updaten.'

Mensen die hun wensen kenbaar hebben aangemaakt, krijgen sowieso een email met daarin een pdf met daarin hun wensen.

Koops, die zelf in ieder geval The Unforgettable Fire van U2 laat draaien op zijn uitvaart, heeft nog één tip voor mensen die hun wensen hebben laten weten: 'Stuur het door naar de mensen in je omgeving. Dan is iedereen ervan op de hoogte.'

Lees ook:

- 'Groningers kiezen voor open kist en traditionele koffie bij uitvaart'

- Uitvaart live uitzenden steeds populairder: 'Ik film ook in de kist'