'Het tij heeft ze gepakt, dat had mij ook kunnen gebeuren'

Zondagochtend vroeg, de nacht is amper een uur oud. 'We werden opgepiept om met meer boten te zoeken, zoals dat heet', vertelt Van der Wal over het moment dat hij werd gewekt.

Zaterdagavond laat raken een Duitse vader en zijn twee dochters in de problemen in de Noordzee bij Ameland als ze in het water kijken naar de zonsondergang. Ze verkijken zich op de sterke stroom en de 14-jarige dochter slaagt er niet in om zichzelf te redden, waarna een zoekactie begint.

Varen in de duisternis

Van der Wal en andere vrijwilligers van de KNRM varen zo snel mogelijk de duisternis in richting het gebied boven Ameland. 'We krijgen vaker meldingen van zwemmers in de problemen, maar dan valt dat meestal mee. Nu wisten we al dat er een zoektocht was.'

'Je weet wat je moet doen, omdat je hiervoor bent opgeleid. Dat gaat op de automatische piloot, maar je blijft ook maar een mens en zo'n vermissing gaat je niet in de koude kleren zitten. Ik heb zelf ook een dochter van veertien jaar. Je wilt voor die ouders dat hun dochter wordt gevonden.'

Hoe lang en waar je moet zoeken? Het zoekgebied wordt steeds groter Sietse van der Wal - KNRM Lauwersoog

De tijd verstrijkt en daarmee de kans op overleving. Van der Wal en zijn collega's keren later in de nacht terug naar Lauwersoog. De volgende ochtend vertrekken ze weer om bij daglicht verder te zoeken. 'Je weet dan al dat je haar niet meer levend gaat vinden, tenzij ze ergens op een zandplaat ligt.'

'Iedereen die een bootje , vliegtuig, sonar of visnet heeft zoekt mee. En dat allemaal op vrijwillige basis', spreekt Van der Wal zijn bewondering uit voor de inzet tijdens de zoekacties. 'De vissers gooien hun boot vol met diesel en helpen in werktijd mee zoeken. Zo'n vloot van twintig of dertig vissersboten is uniek.'

Plek des onheils

De vraag is hoe lang de zoektocht nog duurt en of Van der Wal nog weer richting de plek des onheils gaat. 'Het geeft een dubbel gevoel, want het is nu niet klaar. Maar hoe lang en waar je moet zoeken? Het zoekgebied wordt steeds groter.'

Feit is dat iedereen waar mogelijk alles wil doen om het meisje te vinden. Want ook aan de wal verdwijnt de vermissing niet uit de gedachten van reddingswerkers.

'Elke vermissing is anders'

'Het komt dichtbij en dat geldt voor iedereen die er is. Ik ben daar zondag in de branding geweest. Dat moment gaat niet zo snel weg. We hebben wel vaker een vermissing gehad, maar elke vermissing is anders. Dit is wel een heel lange tijd. Soms duurt het zelfs weken totdat een lichaam aanspoelt of boven komt drijven, dat zag je laatst ook bij Scheveningen. Dat is verschrikkelijk.'

De vermissing van de Duitse tiener ziet Van der Wal niet als onverantwoord gedrag van vader en dochters. De grillen van de zee wonnen het volgens hem. 'Als je ziet hoe dicht we bij het strand hebben gezocht, dan stonden ze waarschijnlijk tot hun knieën in het water. Ze waren zich bewust van de zee, dat weet ik zeker. Het tij heeft ze te pakken gekregen. Dit had mij ook kunnen gebeuren.'

Lees ook:

- Vissers blijven toch nog doorzoeken naar vermist Duits meisje

- Zoektocht op zee naar 14-jarig meisje: 'Overlevingskans is klein'