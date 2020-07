Vergoeding voor gedupeerden gaswinning die zelf hun wisselwoning regelen

Wisselwoningen in Appingedam (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Gedupeerden van de gaswinning die tijdelijk ergens anders moeten wonen omdat hun huis versterkt of gesloopt moet worden, kunnen voortaan een vergoeding krijgen als ze zelf dat tijdelijke onderdak regelen. Het gaat om een bedrag van 1400 euro per maand.

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) stelt daarvoor wel enkele voorwaarden. De belangrijkste is dat de eigenaar ook de bewoner van het pand is dat versterkt of gesloopt moet worden. Het huis moet daarnaast leeg en verlaten zijn tijdens de werkzaamheden.

Vakantiewoning of uit logeren

Hoe de tijdelijke huisvesting wordt ingevuld, mag de bewoner zelf weten. Tijdelijk een vakantiewoning betrekken, in overleg met de aannemer en gemeente een woonunit op het erf plaatsen of logeren bij vrienden of familie. Het kan allemaal, maar de vergoeding blijft hetzelfde: 1400 euro.

Van dat bedrag moeten ook alle bijkomende kosten worden betaald, voor bijvoorbeeld de opslag van spullen, een internetaansluiting of extra reiskosten. Het bedrag voor de gehele periode wordt in één keer uitbetaald op basis van de geplande duur van de werkzaamheden. Lopen die uit, dan keert NCG in overleg een aanvullende vergoeding uit.

Niet vrijblijvend

De keuze voor het zelf regelen van tijdelijke huisvesting is niet vrijblijvend. Wie eenmaal heeft ingestemd, komt niet meer aanmerking voor een wisselwoning die door de NCG is geregeld. De bewonersbegeleiders van de NCG gaan inventariseren wie wel en wie niet zelf voor tijdelijke huisvesting wil zorgen.

